Кроме того, модель исчезла со сравнительных диаграмм производительности

Введены в действие последние экспортные ограничения США, и продажи RTX 4090 в Китае находятся на завершающем этапе перед полным прекращением продаж. Официальный магазин NVIDIA больше не указывает эту модель, поскольку компания не может поставлять графические процессоры AD102 в эту страну или другие страны.

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Новые ограничения вступили в силу 17 ноября, и NVIDIA позаботилась о том, чтобы игроки в Китае обратили на них внимание. Карта была удалена из списка выбора и, судя по категории продукта на веб-сайте, больше не входит в серию RTX 40. NVIDIA убрала карту с диаграмм производительности и позаботилась о том, чтобы о ней не было никаких следов.

Понятно, что это удаление мало повлияет на фактическую доступность в Китае. Карта действительно больше не указана на официальном сайте, но она по-прежнему доступна в китайской розничной торговле по гораздо более высокой цене. Шансы купить карту по рекомендованной розничной цене исчезли. Ожидается, что с этого момента цена RTX 4090 вырастет, и она уже как минимум вдвое выше.

Интересно, что, несмотря на то же правило, другие страны еще не изменили свой веб-сайт. Напомню, что новое ограничение распространяется на Китай и группы стран D1, D4 и D5, в которые входят:

Афганистан, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Бирма, Камбоджа, Центральноафриканская Республика, Китай, Демократическая Республика Конго, Куба, Кипр, Египет, Эритрея, Грузия, Гаити, Иран, Ирак, Иордания, Казахстан, Северная Корея, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Ливия, Макао, Молдова, Монголия, Оман, Пакистан, Катар, Россия, Саудовская Аравия, Сомали, Южный Судан, Республика Судан, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Зимбабве.

Вскоре NVIDIA собирается выпустить видеокарту RTX 4080 SUPER, что потенциально предоставит затронутым регионам новый вариант карты для энтузиастов. Этот вариант, вероятно, не заменит RTX 4090 полностью. Если NVIDIA перезапустит RTX 4090 для этих регионов, этому графическому процессору придется каким-то образом пожертвовать своей производительностью.

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NVIDIA уже делала это раньше с графическими картами Lite Hashrate, которые были искусственно ограничены алгоритмом BIOS. Таким образом, повторное внедрение RTX 4090 в новой форме пока еще не полностью исключено.