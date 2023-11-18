Кроме того грядущие карты GeForce RTX 50 будут производиться по 3-нм техпроцессу TSMC

На момент запуска в серии RTX 40 отсутствуют такие ключевые функции, как поддержка DisplayPort 2.1 и PCI Express 5.0. Оба стандарта уже доступны у конкурирующих компаний, таких как AMD с их серией RX 7000 с DP2.1 или графическим процессором Moore Threads S80 с разъемами PCIe Gen5. Похоже, что пришло время NVIDIA наверстать упущенное.

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По словам известного инсайдера kopite7kimi, в следующей серии видеокарт появится поддержка DisplayPort 2.1. AMD превратила эту функцию на всех настольных графических процессорах RDNA3 в маркетинговую победу. Игровая серия RX 7000 имеет реализацию DisplayPort 2.1 UHBR13.5 с максимальной пропускной способностью 54 Гбит/с. Между тем модели для рабочих станций Radeon Pro W7000 оснащены полной реализацией UHBR20 с пропускной способностью 80 Гбит/с. Что касается компании Nvidia, то пока неясно, какая версия серии RTX 50 будет поддерживаться.

Модификации серии RTX 50 могут быть расширены, поскольку ожидается, что видеокарты также будут иметь интерфейс PCIe Gen5 и обновленный 16-контактный разъем, известный как 12V-2×6. Неясно, будут ли модели среднего и начального уровня продолжать использовать стандартный 8-контактный разъем, но отсутствие 6-контактного разъема в серии RTX 40, вероятно, было первым шагом к избавлению от старого стандарта.

kopite7kimi добавил, что следующая серия Blackwell должна использовать 3-нм техпроцесс TSMC. Два месяца назад уже ходили слухи об использовании 3-нм техпроцесса для серии Blackwell HPC, так что, если это утверждение окажется правдой, то же самое производство будет использовано в игровых сериях. Стоит отметить, что AMD, Intel, MediaTek и Qualcomm также перенесут свои продукты на 3-нм техпроцесс от того же производителя.

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В настоящее время у Blackwell еще нет даты выпуска. Тем не менее NVIDIA уверена, что начнет поставки графических процессоров Blackwell для рабочих станций в конце следующего года, поэтому игровая серия должна появиться в ближайшее время. Поскольку следующие игровые чипы GB20x скоро начнут выпускаться и спецификации будут окончательно определены, то kopite7kimi, без сомнения, должен быть одним из первых, кто сообщит о них.