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Российская ОС Alt на базе Linux получила поддержку китайских процессоров Loongson
Таким образом первая российская ОС Linux научилась работать с процессорной архитектурой LoongArch от Loongson

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 Операционная система «Alt», разработанная московским СПО Базальт, перекомпилирована для поддержки китайских процессоров Loongson на базе архитектуры LoongArch. ОС доступна в виде дистрибутива с базовым набором программ (Firefox, GIMP, LibreOffice), которые можно установить на настольные компьютеры, рабочие станции и серверы. Компания заявляет, что продукт предлагается «как есть», а его коммерческие дистрибутивы будут доступны позже.

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 Alt является первой российской операционной системой, способной работать на процессорах Loongson на базе 64-битной архитектуры LoongArch серии LS5000 и LS6000, которые некоторые считают альтернативой процессорам x86 от AMD и Intel. Недавно Китай снял запрет на экспорт новейших процессоров Loongson в Россию, что открыло двери для использования этих процессоров в настольных компьютерах, ноутбуках, серверах, устройствах хранения данных и других приложениях.

 В основе дистрибутива лежит экспериментальная ветка проекта Sisyphus, которую разработчики используют для тестирования новых разработок, включая поддержку различных процессорных архитектур, сообщает CNews. Дистрибутив доступен для загрузки, но стабильный выпуск с поддержкой LoongArch запланирован на первый квартал 2024 года.

 «В начале 2024 года СПО «Базальт» выпустит новую стабильную ветку репозитория проекта Sisyphus. Мы планируем выпустить дистрибутивы Alt OS p11, включая дистрибутивы для платформы LoongArch, в первом квартале 2024 года», — сообщил советник генерального директора СПО «Базальт» Алексей Новодворский.

 Несомненно, что альтернативная ОС является только первым шагом к более широкой поддержке процессоров на базе LoongArch в нашей стране, но он, несомненно, необходим.

 «СПО Базальт представляет уникальную разработку, являющуюся первой российской операционной системой для процессорной архитектуры Loongarch64. Процессоры на базе Loongarch64 совсем недавно вышли на российский рынок, а это значит, что перед организациями и предприятиями стоит масштабная задача по адаптации программного обеспечения для работы с китайской архитектурой. Операционные системы «Alt» могут стать платформой для тестирования таких продуктов», — рассказал Сергей Трандин, генеральный директор СПО Базальт.

Стоит отметить, что разработчики адаптировали операционную систему «Альт» для полноценной работы с Loongarch64 в кратчайшие сроки - всего за девять месяцев. Такой быстрый результат был достигнут благодаря автоматизации процесса сборки с использованием уникальной технологической схемы.

 «Технология догоняющей сборки существенно ускоряет процесс адаптации системы под новые архитектуры. Изначально пакеты для Loongarch64 собирались «вручную» — сборка первой тысячи заняла около полугода. В июле была поставлена сборочная линия для этой платформы, и процесс пошёл гораздо быстрее. Сегодня более 16 тысяч пакетов для китайской архитектуры собраны в репозитории проекта Sisyphus, и их база непрерывно увеличивается. Исходные коды пакетов хранения Loongarch64 также опубликованы и разрабатываются в рамках проекта Sisyphus», — заявил Трандин.

 Стоит также сказать, что уложиться в столь сжатые сроки стало возможным также благодаря активной поддержке со стороны специалистов Loongson, предоставивших подробную документацию и современные серверы на базе Loongson для тестирования ОС.

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 Адаптация Россией Alt на базе Linux для поддержки архитектуры LoongArch китайской компании Loongson является важнейшим событием. С одной стороны, соединяя отечественную операционную систему с процессорами Loongarch64, Россия движется к большей технологической независимости от западных технологий и диверсификации использования процессорных технологий, но с другой стороны, это приводит к зависимости от китайских технологий.

#россия #процессоры #linux #loongson #процессоры loongson #процессоры из китая #loongarch64
Источник: tomshardware.com
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Denis Lykov
22:09
Тайвань (амер., исправлено ред.) 🥱
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
Denis Lykov
22:08
... мне не предоставили для теста! Ни то, ни это ... Значит это миф ... До встречи в космосе на "3нм орбите". 💯5️⃣0️⃣0️⃣ 🚽🧻🥱
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
Олесь Кука
22:04
Чумба говорит, репозитории не нужны, а лохи из Базальт СПО не в курсе
Операционная система «Альт» получила совместимость с китайской архитектурой Loongarch64
Олесь Кука
22:03
Ты офигеешь, когда почитаешь про Intel ATM )) особенно начиная с второй версии
Операционная система «Альт» получила совместимость с китайской архитектурой Loongarch64
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