Новинка отличается от Radeon RX 7700 XT Alloy Pro только системой охлаждения, остальные характеристики у карт совпадают

До сих пор компания Vastarmor анонсировала только 20 видеокарт. Сразу после анонса серии RX 6000 на архитектуре RDNA2 эта китайская компания начала сотрудничать с AMD. Vastarmor работает только в Китае, но в отличие от других ноунейм брендов на самом деле является реальным и официальным партнером AMD.

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Vastarmor уже представила свои модели RX 7800 XT и RX 7700 XT на базе Navi 32, но обе они имеют конструкцию с тремя вентиляторами. На этот раз компания готовит не-PRO-версию Alloy, в которой используются два вентилятора. Стоит отметить, что такая система охлаждения является редкостью для моделей на графическом процессоре Navi 32. Только две из пятнадцати моделей RX 7700 XT имеют такую схему вентиляторов.

Итак, карта оснащена графическим процессором Navi 32 XL с 3456 потоковыми процессорами и 12 ГБ памяти GDDR6 со 192-битным интерфейсом. Что касается показателя мощности, то новинка имеет стандартные характеристики эталонной платы AMD в 245 Вт, а компания Vastarmor рекомендует блок питания мощностью 700 Вт.

По данным производителя, в этой модели используются два 10-сантиметровых вентилятора с лопастями в виде акульих плавников. Чтобы эффективно отводить тепло от компонентов видеокарты, радиатор имеет увеличенную толщину, что привело к 2,5 слотам, занимаемым на материнской плате. Vastarmor Radeon RX 7700 XT Alloy имеет 14-слойную печатную плату и оснащена двумя 8-контактными разъемами питания. Согласно официальным данным, размеры карты составляют 55,9×131,5×263,3 мм.

Интересно, что модель имеет те же характеристики аналогичные версии PRO, а это означает базовую частоту 1784 МГц, игровую частоту 2276 МГц и разгон до 2600 МГц. Эта плата не имеет поддержки Dual-BIOS, поэтому указанные частоты — единственные, которые может иметь эта модель без использования ручного разгона.

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Согласно информации официального магазина в Китае, цена RX 7700 XT Alloy составляет 3649 юаней (505 долларов США), что всего на 50 юаней (7 долларов США) дешевле, чем модель PRO с тремя вентиляторами.