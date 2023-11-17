На данный момент поддерживаются только системы с процессорами Intel и AMD последних двух поколений

Компания ASRock создала инструмент под названием Al QuickSet, чтобы сделать программное обеспечение для искусственного интеллекта более популярным. Инструмент Al QuickSet предназначен для оптимизации настройки системы и упрощения установки основных компонентов программного обеспечения генеративного искусственного интеллекта, поддерживаемого видеокартами серии ASRock Radeon RX 7000.

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Al QuickSet, предназначенный для работы в операционной системе Windows 11, предоставляет пошаговые инструкции по установке приложений для Al, таких как Shark Studio Al и веб-интерфейс Stable Diffusion. Программное обеспечение также гарантирует, что система обновлена и оснащена необходимыми библиотеками, такими как TensorFlow и PyTorch, перед началом установки программного обеспечения.

Компания заявляет, что Al QuickSet будет поддерживать серию процессоров Intel 13-го и 14-го поколения, а также процессоры Ryzen 7000 и Ryzen 5000 для настольных ПК. Примечательно, что в настоящее время нет поддержки серии Core 12-го поколения или любых предыдущих процессоров для платформы AM4. Программное обеспечение также совместимо с материнскими платами Intel 700/600 и AMD 600/500.

В программном обеспечении явно упоминается совместимость с графическими процессорами серии ASRock RX 7000, но возможно, что инструмент также будет работать с графическими процессорами RDNA3 от других производителей.

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Для тех, кто заинтересовался новинкой от ASRock, то инструмент и сопровождающее его руководство, в котором представлен краткий обзор приложения Shark Al Studio, можно получить по данной ссылке.