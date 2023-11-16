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APU AMD Ryzen 9 8940HS Hawk Point появился в базе данных Geekbench
Грядущий Ryzen 9 8940HS по производительности располагается между Ryzen 9 7940HS и Ryzen 9 7945HX

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 Схема наименования APU остается неясной. Тем не менее есть веская причина полагать, что это должна быть серия Ryzen 8040HS, чему свидетельствуют два фактора: официальная схема именования AMD и недавняя утечка манифеста о доставке. В результатах тестов отсутствует официальное название модели, представлен только код AMD OPN — идентификатор, который выгравирован на любом процессоре AMD Ryzen.

 Инженерный образец, обозначенный как 100-000001319-50, распознается как процессор Phoenix с 8 ядрами и тактовой частотой в разгоне, превышающей 5,1 ГГц, вероятно, достигающей 5,2 ГГц. Примечательно, что базовая тактовая частота составляет 4 ГГц, что соответствует частоте Ryzen 9 7940HS. Поскольку чип относится к линейке Phoenix, это означает, что он имеет архитектуру процессора Zen4 и графическую архитектуру RDNA3.

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 Этот APU оснащен 32 ГБ памяти DDR5-4800, но это не самая высокая скорость памяти, доступная для этой платформы. Более того подтверждение наличия у APU графики Radeon 780M на борту предполагает, что это либо Phoenix1, либо его обновленная версия.

 Как было сказано APU был идентифицирован как Phoenix, а код OPN соответствует недавно обнаруженному коду в манифесте отгрузки. Этот манифест напрямую подтверждает, что речь идет о процессоре Ryzen 9 с TDP 45 Вт. А поскольку в текущей линейке Phoenix 45W на данный момент есть только один Ryzen 9, это должен быть именно новый Ryzen 9 8940HS.

 Согласно официальным данным Geekbench и независимо протестированным NotebookCheck, предполагаемый Ryzen 9 8940HS будет находиться по производительности между процессорами Ryzen 7940HS и Ryzen 7945HX. Последний имеет в два раза больше ядер и потоков.

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 На данный момент эта модель является первой, обнаруженной на Geekbench. Есть большая вероятность, что тестирование оставшихся APU Hawk Point уже началось, и вскоре мы увидим новые утечки.

#amd #процессоры #процессоры amd #ryzen 9 7945hx #ryzen 9 7940hs #hawk point #ryzen 9 8940hs
Источник: videocardz.com
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