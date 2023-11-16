Особенностью данного достижения является расстояние в 3000 километров, на котором удалось достичь такого показателя

Китай объявил, что страна теперь обладает самым быстрым в мире Интернетом. Его магистральная сеть способна достигать скорости 1,2 терабита (1200 гигабит) в секунду по кабелю длиной 3000 километров. Это достижение ставит Китай впереди технологических прогнозов, поскольку эксперты не ожидали, что сети смогут достичь скорости 1 терабит/с до 2025 года.

Оптоволоконный кабель, который соединяет город Гуанчжоу на юге страны с Пекином, стал результатом совместной работы компании Huawei Technologies, Университета Цинхуа и Cernet Corporation.

реклама

Сеть была смонтирована ещё в июле, но запуск её в работу состоялся 13 ноября. Сотрудники университета Цинхуа сообщают, что данная сеть была многократно протестирована и показала свою надежную и стабильную работу на скорости 1,2 терабит в секунду. Что касается конкретных цифр, то можно привести наглядный пример. Новая высокоскоростная оптоволоконная сеть способна передать 150 фильмов в формате 4K в течение одной секунды.

Особой гордостью создателей является то, что все программное обеспечение и аппаратные средства, использованные при создании сети, были разработаны внутри Китая, включая основной интернет-маршрутизатор нового поколения, способный поддерживать сверхвысокие скорости.

Сеть является частью китайского проекта «Инфраструктура будущих интернет-технологий», целью которого является использование технологии IPv6 для связи 40 ведущих университетов страны из 35 городов, обеспечивая открытую исследовательскую платформу.

Стоит отметить, что большинство магистральных интернет-сетей в мире в настоящее время могут похвастаться скоростью 100 гигабит в секунду. В прошлом году США смогли превысить данный показатель, перейдя на Internet2 пятого поколения, что позволило поднять скорость до 400 гигабит/с.

Необходимо однако, сказать, что подобная скорость уже была показана компанией Nokia в феврале, но длина кабеля тогда составила всего 117 километров.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Хотя китайская сеть показывает высокую скорость, она всё же не является рекордной в полном смысле. Исследователи из Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT) Японии ещё в 2021 году достигли скорости 319 терабит в секунду в своей внутренней сети.