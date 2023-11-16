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Сегодня в Японии была выпущена новая ограниченная серия термопасты с ароматом яблока. Паста Extreme Muglis 4G Apple Edition EG4GAP, созданная совместными усилиями M1N1ing и Clock Work Tea Party, разработана для эффективного разгона при комнатной температуре. Несмотря на название, она не предназначен для компьютеров Apple, просто она пахнет яблоком и имеет зеленый цвет.
О термопасте впервые сообщило японское издание Hermitage Akihabara. Хотя это не объясняет причину запаха, идея яблочно-зеленого цвета заключается в том, что он лучше контрастирует с серебристым металлом теплораспределительной крышки, которой закрыт кристалл процессора, что облегчает равномерного нанесения пасты.
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Extreme Muglis 4G Apple Edition EG4GAP является специальным выпуском уже производимой и популярной в Японии термопасты CWTP-EG4G. Кроме запаха и цвета, пасты имеют абсолютно одинаковые характеристики:
В дополнительной информации о качестве новой пасты CWTP-EG4GAP указано, что в ней используются чрезвычайно мелкие частицы, осажденные с помощью ультразвуковых технологий. Учитывая характеристики, е` теплопроводность 12,8 Вт/мК немного лучше, чем у хорошо зарекомендовавшего себя Thermal Grizzly Kryonaut. Однако о фактической производительности новинки не сообщается.
Паста Extreme Muglis 4G Apple Edition EG4GAP будет выпущена ограниченным тиражом в 1000 штук. Таким образом, получить себе заветный тюбик может быть сложной задачей. На данный момент страница с продуктом не открывается, но продажи должны начаться 24 ноября. Розничная цена составляет 980 иен, что составляет около 6,5 долларов.