Правда при работе в более распространенном API OpenCL новинка от AMD отстаёт на четверть от прямого конкурента

Графический ускоритель AMD Radeon RX 7900M предназначен для игровых ноутбуков самого высокого класса и, судя по результатам тестирования Geekbench 6, обеспечивает потрясающую производительность, а также иногда может превосходить своего главного конкурента от Nvidia, мобильную графическую карту RTX 4090. Стоит обратить внимание, что Geekbench 6 не совсем отражают производительность в реальных играх, поэтому не нужно придавать этому слишком большое значение этим результатам. Но победа есть победа.

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AMD Radeon RX 7900M является первым дискретным графическим ускорителем компании для ноутбуков, нацеленный на самый высокий сегмент рынка за последние годы. В видеокарте используется лучший графический процессор компании Navi 31 в урезанной конфигурации с 72 CU, работающий на частоте до 1825 МГц. Карта также имеет только четыре MCD по сравнению с максимальной конфигурацией 6 MCD на настольном графическом ускорителе RX 7900 XTX.

Итоговая пиковая теоретическая производительность RX 7900M составляет 38,5 TFLOPS в режиме FP32, что лишь немного ниже пиковой производительности в 39,7 TFLOPS мобильной видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090. Это также значительно выше, чем у графического процессора Nvidia RTX 4080 для ноутбуков, который предлагает всего 33,8 терафлопс. Чистая теоретическая производительность не всегда подразумевает лучшую реальную производительность, и AMD Radeon RX 7900M должна примерно соответствовать дискретной Radeon RX 7800 XT.

Что касается тестов Geekbench 6, то AMD Radeon RX 7900M превосходит своего главного конкурента в Vulkan примерно на 9%, но отстает в OpenCL примерно на 25%. Драйверы Nvidia похоже лучше оптимизированы для OpenCL, чем для Vulkan, тогда как драйверам AMD больше нравится новый API.

Следует отметить, что максимальная частота AMD Radeon RX 7900M, указанная в Geekbench 6, составляет 1736 МГц, что несколько ниже игровой частоты 1825 МГц, указанной AMD, а также значительно ниже пиковой частоты 2090 МГц.

Также нужно отметить, что неясно, какие именно конфигурации конкурирующих графических процессоров Nvidia были протестированы, поскольку скорость работы памяти может варьироваться от 14 до 18 Гбит/с, в зависимости от конкретного производителя ноутбука. Также стоит сказать, что в Geekbench 6 настольная RX 7900 XTX значительно отстает от настольной RTX 4090 как по производительности в Vulkan, так и в OpenCL.

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Хотя текущие результаты тестирования Geekbench 6 выглядят интересно, производительность AMD Radeon RX 7900M по сравнению с графическим процессором Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуков в реальных играх в конечном итоге будет гораздо более важным показателем.