Благодаря новому типу памяти потенциальная RTX 5090 получит пропускную способность памяти в полтора раза больше, чем у RTX 4090

Известный инсайдер под ником @kopite7kimi опроверг свой прогноз о том, что флагманский графический процессор Nvidia следующего поколения, основанный на архитектуре Blackwell, будет иметь 512-битный интерфейс памяти. Графический процессор Nvidia, в настоящее время известный как GB202, очевидно, продолжит использовать 384-битную шину памяти, но получит новую память типа GDDR7.

По прогнозам, графический процессор Nvidia GB202 будет иметь до 24576 ядер CUDA, что на 33% больше, чем количество ядер CUDA, входящих в состав графического процессора AD102 (18432 ядра CUDA). Слухи предполагают, что компания будет использовать один из 3-нм производственных процессов TSMC для изготовления своих графических процессоров на базе архитектуры Blackwell. Пока неизвестно, будут ли Nvidia и TSMC адаптировать 3-нм техпроцесс TSMC для графических процессоров или он останется по умолчанию.

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«Думаю, я, вероятно, допустил эмпирическую ошибку. Я ошибочно применил соотношение кеша L2 и контроллера памяти Ada Loovelace к Blackwell, что привело к неверному предположению относительно 512-битного интерфейса памяти GB202», — сказал kopite7kimi.

На вопрос, имеется ли в виду 384-битный интерфейс памяти для графического процессора GB202, он ответил положительно, уточнив, что также будет использоваться память GDDR7. Хотя 512-битная шина позволит Nvidia значительно увеличить пропускную способность, доступную для ее флагманских видеокарт следующего поколения, предположительно названных Nvidia GeForce RTX 5090, использование GDDR7 и 384-битного интерфейса также обеспечит ощутимые преимущества.

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Если Nvidia будет использовать микросхемы Micron с производительностью 32 ГТ/с и 16 Гбит/с, то RTX 5090 получит пропускную способность памяти 1,536 ТБ/с, что в полтора раза больше, чем 1,008 ТБ/с у RTX 4090, лучшей видеокарты, доступной на сегодняшний день. Тем не менее с 16-гигабайтными микросхемами Nvidia все равно придется использовать 24 ГБ памяти на своей потребительской плате премиум-класса.