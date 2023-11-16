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iGPU Iris Xe со 128 EU имеет производительность на уровне Radeon 780M и Apple M2
В Geekbench новый iGPU от Intel в процессорах Meteor Lake показал результат в 27250 баллов, что значительно превышает показатели текущего поколения iGPU с 96 EU

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 За последние несколько недель в сети появилось множество утечек, которые дали нам хорошее представление о том, как будущие процессоры Intel Meteor Lake будут противостоять конкурентам и своим предшественникам. Однако в первую очередь это относилось к процессорной части чипа. Теперь новая информация с Geekbench проливает свет на его встроенную графическую систему Xe iGPU, и её производительность просто впечатляет.

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 Встроенные в процессор 128 графических блоков позволили набрать ему 27249 баллов в тесте OpenCL Geekbench. Этот результат находится на одном уровне с iGPU AMD Radeon 780M, показывающим в среднем 28208 баллов, и установленным в некоторых высокопроизводительных чипах серии Ryzen 7000, например, в составе ноутбука Asus ROG Zephyrus G14. Полученный графикой Intel результат также находится на уровне 10-ядерного чипа Apple M2. Прирост от поколения к поколению составляет впечатляющие 60% по сравнению с 96 EU iGPU, установленными в процессорах Raptor Lake.

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 В список Geekbench попал ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo с процессором Intel Core Ultra 7 155H и 16 ГБ оперативной памяти. Это тот же ноутбук, который компания показала на выставке Computex в этом году, с неизвестным на тот момент процессором Meteor Lake. Его запуск был запланирован на четвертый квартал 2023 года, но теперь срок стал более конкретным, и датой выхода является 14 декабря.

#intel #процессоры #процессоры intel #meteor lake #iris xe #iris xe graphics #apple m2 #radeon 780m
Источник: notebookcheck.net
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