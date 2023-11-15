Окончательные спецификации должны быть опубликованы в следующем году

PCI-SIG представляет новую схему наименования внутренних и внешних кабелей, разработанную для устройств PCle следующего поколения. Организация, хотя и лаконичная в своем объяснении CopprLink, оставила место для спекуляций, а это привело к тому, что некоторые средства информации преждевременно стали рассматривать его как потенциальную замену разъемов питания 12VHPWR.

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CopprLink, похоже, предназначен для связи между устройствами, а не служит источником питания. PCI-SIG уже предлагает кабель для таких целей, известный как Oculink (Optical Copper Link), способный поддерживать полосу пропускания до 63 Гбит/с. Этот стандарт может быть установлен, чтобы соответствовать стандартам PCIe 5.0 и 6.0, что обещает еще большую пропускную способность. Сообщается, что в разработке также находится конструкция на основе оптоволокна.

Согласно веб-сайту PCI-SIG, в настоящее время организация возобновляет работу над проектом спецификаций под номером 0.9, и этот период проверки заканчивается в феврале 2024 года.

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Ожидается, что полные внутренние и внешние характеристики будут опубликованы в 2024 году. Если это действительно кабель для соединения устройств, то сначала он получит свое применение в системах HPC (центрах обработки данных), а не в потребительском сегменте рынка.