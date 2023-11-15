Новые накопители выйдут в вариантах с 1 ТБ и 2 ТБ, а также с RGB подсветкой

Компания PNY представила свою новейшую серию твердотельных накопителей CS3150, использующую форм-фактор M.2 NVMe PCIe Gen5x4. Новые устройства могут похвастаться впечатляющей скоростью последовательного чтения, превышающей 12 ГБ/с, и скоростью чтения до 11 ГБ/с. Доступный в конфигурациях с емкостью 1 ТБ и 2 ТБ, накопитель оснащен встроенным радиатором с двумя вентиляторами и цветовыми вариантами, включающими черный, белый или черный с RGB. Компания PNY подчеркивает бесшумность своих вентиляторов и утверждает, что они эффективно рассеивают выделяемое при работе тепло. Конструкция с двумя вентиляторами направлена на устранение тепловых ограничений и обеспечение оптимальной производительности в течение длительного периода работы. Однако пользователи должны иметь в виду, что возможности установки могут быть ограничены, поскольку для этого потребуется перекрытие неиспользуемого слота на материнской плате.

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Хранилище CS3150 M.2 официально предлагает скорости последовательного чтения и записи 12 ГБ/с и 11 ГБ/с с возможными различиями между моделями емкостью 1 ТБ и 2 ТБ. Функция синхронизации RGB поддерживается через 9-контактный разъем USB, функциональность которого зависит исключительно от программного обеспечения PNY. Вентиляторы работают через стандартный 4-контактный разъем для вентиляторов.

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Стоимость новых накопителей PNY за версию 1 ТБ составляет 179,99 долларов США с дополнительными 10 долларами за модель с RGB.