Стоимость самой доступной модели стартует с 1049 долларов

Обнародованный список указывает на то, что MSI готовится представить серию 13,3-дюймовых и 16-дюймовых ноутбуков под маркировкой «Al» и особым упором на создание контента. MSI, известная своими существующими моделями Prestige, Stealth и Creator Pro, предназначенными для мобильных рабочих станций и создания расширенного контента. Примечательно, что некоторые модели носят обозначение «Studio», что подчеркивает их ориентацию на творческие приложения и многозадачность. Стоит отметить, что MSI уже предлагает линейку систем на базе процессоров Intel Core i9-13900H и графики RTX 4070, специально предназначенных для таких творческих задач.Таким образом, вполне вероятно, что некоторые системы позже также будут работать в паре с мощными дискретными графическими процессорами.

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Ожидается, что предстоящий преемник из серии Core Ultra 100H, будет иметь больше ядер и обеспечит повышенную мощность. Примечательным является отсутствие признаков того, что какая-либо версия Core Ultra 9 находится в разработке для ноутбуков, а самой мощной конфигурацией в настоящее время является Core Ultra 7 155H. Кроме того эти системы включают графику Arc, непосредственно интегрированную в процессор.

Некоторые из этих ноутбуков уже появились на сайте Newegg, где их предполагаемые окончательные розничные цены составят 1049, 1299 и 1649 долларов. Самым доступным среди них является Prestige 13 Al с экраном 13,3 дюйма и SSD-накопителем емкостью от 512 ГБ до 1 ТБ. В свою очередь 16-дюймовый вариант под названием Prestige 16 Al стоит 1649 долларов.

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Отмечается, что эти ноутбуки, как ожидается, будут доступны в период с 18 по 22 декабря. Стоит напомнить, что у Intel запланирована презентация на 14 декабря, это указывает на то, что данные системы не появятся на полках агазина в первый день.