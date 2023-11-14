Новинка получит чипсет Snapdragon 8 Gen 2 и 1,5К дисплей

OnePlus активно работает над серией смартфонов премиум-класса, включая предстоящую серию Ace, причем слухи указывают на запуск OnePlus Ace 3 в январе следующего года. Его предшественник Ace 2 Pro по-прежнему пользуется высоким спросом, особенно его вариант в конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ на различных платформах электронной коммерции.

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Известный инсайдер Digital Chat Station, который ранее раскрыл некоторые ключевые характеристики предстоящего Ace 3, теперь поделился дополнительной информацией. По словам информатора, OnePlus Ace 3 будет иметь дизайн с металлической рамкой, напоминающей матовую рамку из алюминиевого сплава, которую можно увидеть на Apple Watch, что указывает на премиальность устройства. Кроме того смартфон может похвастаться изогнутым дисплеем с разрешением 1,5K и стильным корпусом из серого стекла, что добавляет ему привлекательности.

Digital Chat Station также сообщила, что Ace 3 будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, что позиционирует его как высококлассный смартфон среднего класса. Предыдущие сообщения предполагают, что устройство будет оснащено аккумуляторной батареей емкостью 5500 мАч и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт, обещая отличное время автономной работы и высокую скорость зарядки.

Для любителей мобильной фотографии OnePlus Ace 3 предложит 50-мегапиксельную основную камеру с 1/1,56-дюймовым сенсором и датчиком SONY IMX890, 32-мегапиксельный телеобъектив SONY IMX709 и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Ожидается, что устройство также будет оснащено 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с частотой до 120 Гц и максимальной яркостью 2600 нит.

OnePlus Ace 3 недавно был замечен в базе данных Geekbench, он потенциально оснащен 16 ГБ оперативной памяти и работает на ОС Android 13. Изображения, опубликованные несколько месяцев назад, также намекают на то, что смартфон сохранит традиционный дизайн OnePlus, внешне очень напоминая OnePlus 11R и Ace 2.

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Ожидается, что OnePlus Ace 3 дебютирует в Китае в начале следующего года. Ходят слухи о глобальном выпуске под названием OnePlus 12R, следуя тенденции OnePlus по ребрендингу моделей для международного рынка.