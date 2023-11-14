Пока нет информации о сроке выхода и стоимости новинок, но сам факт их выхода говорит, что платформу AM4 ещё рано списывать в утиль

В настоящее время у компании AMD в арсенале есть два процессора в линейке Ryzen 5000 с поддержкой технологии 3D V-Cache для материнских плат с разъемом AM4 - это Ryzen 5 5600X3D, продаваемый исключительно в магазинах немецкого ритейлера Microcenter, и Ryzen 7 5800X3D. Однако сегодня появилась информация, что к выходу готовятся ещё две модели, а это не может не радовать конечных потребителей, для которых большой ассортимент чипов на устаревающей платформе только в радость. Об этом сообщил инсайдер под ником chi11eddog.

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Итак, если судить по утечке, компания AMD запланировала вывести на рынок два новых процессора для настольной платформы AM4: Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5500X3D. Как видно из названия, обе модели используют технологию 3D V-Cache.

Технические характеристики младшей модели Ryzen 5 5500X3D включают 6 ядер, 12 потоков, базовую тактовую частоту 3 ГГц с возможностью разгона до 4 ГГц и 96 МБ кэш-памяти третьего уровня. В свою очередь более мощный AMD Ryzen 7 5700X3D получил 8 ядер и 16 потоков, работающих на тактовой частоте 3 ГГц в базе и 4,1 ГГц в режиме разгона. Объем кэш-памяти L3 также составляет 96 МБ. Мощность обоих процессоров одинакова и составляет 105 Вт. Как видно, тактовые частоты обоих процессоров значительно ниже, чем у исходных моделей без 3D V-Cache, что объясняется наличием увеличенного объема памяти.

О ценах и доступности процессоров пока ничего не известно. Похоже, что AMD пока не собирается отказываться от настольной платформы AM4. Новые модели гарантируют, что основная аудитория ещё долго будет использовать платформу AM4 и наслаждаться отличной игровой производительностью благодаря технологии 3D V-Cache.

Это отличная новость и для экономных пользователей, которые не хотят отказываться от своих существующих ПК и переходить на более дорогую платформу AM5, требующую замены оперативной памяти и материнской платы, стоящих немного дороже. Хотя за последние несколько месяцев наблюдалось определенное снижение цен на процессоры Ryzen 7000, тот факт, что можно просто вставить новый чип с 3D V-Cache в старую материнскую плату серий 500/400/300, слишком заманчив, чтобы от него отказываться.

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Производительность должна быть очень близка к текущим моделям Ryzen 5000X3D, и можно ожидать, что они будут стоить немного дешевле.