Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
NVIDIA RTX 4090Ti снова появилась в сети на этот раз с интерфейсом PCIe
Наличие интерфейса предполагает, что это полноценная карта с печатной платой, но подробностей никаких не раскрывается

реклама

 Совсем недавно ходили слухи о том, что NVIDIA отказывается от идеи выпуска модели RTX 4090 SUPER. Однако остается неясным, распространяется ли это решение на RTX 4090 Ti или TITAN ADA. Только NVIDIA обладает знаниями о потенциальной разработке более мощного варианта видеокарты на базе графического процессора AD102.

реклама

 В сети появилось несколько утечек, демонстрирующих предполагаемый четырехслотовый кулер RTX 40, у которого отсутствует видимая печатная плата. Но, похоже, есть одно исключение. Образец, получен пользователем Reddit под ником «gamer2live». Это может быть первая полноценная карта с полноценной платой и кулером. Примечательно, что карта имеет маркировку RTX 4090, несмотря на характерную окраску кулера серии TITAN.

 Как и в предыдущих образцах, карта имеет четырехслотовую конструкцию, при этом печатная плата ориентирована перпендикулярно слоту материнской платы, что приводит к расположению разъемов дисплея. Однако неизвестно, установлена ли в этой модели печатная плата, поскольку видно только выступающий интерфейс PCIe.

 Хотя источник утверждает, что карта была получена непосредственно от сотрудника NVIDIA, трудно поверить, что компания могла просто так раздать такие образцы случайным людям. Однако карта, без сомнения, произведена NVIDIA или подрядчиком, ответственным за сборку карты. Сообщалось, что на карте была бумажная этикетка с надписью «RTX 4090Ti». Фактом также является то, что NVIDIA нерешительно отнеслась к выбору кулера, о чем свидетельствуют его разнообразные цветовые варианты и этикетки, явно вдохновленные серией TITAN.

 К сожалению пользователь в настоящее время не может предоставить дополнительную информацию из-за поездки, но обещает обнародовать её позже. Несмотря на то, что это, возможно, первый образец полностью собранной карты, подробностей очень мало.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI Gaming дешево - надо брать
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

 Даже если предположить, что это полноценная карта с графическим процессором, она не будет работать без поддерживающих её драйверов, но сообщество моддеров прийти на помощь в этом случае, если это когда-нибудь понадобится.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #rtx 4090 ti #rtx titan
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый WHQL графический драйвер Intel исправляет ошибки в Starfield, Alan Wake 2 и паре других игр
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
12
В РФ признали невозможность выпуска Superjet 100 в запланированные сроки из-за проблем с двигателем
10
Что показала Россия на выставке Dubai Airshow-2023 – «Аллигатор», Ил-76МД-90А и многое другое
1
На Украине женщины начинают заниматься мужской работой
8
В «Ростехе» рассказали о сроках начала производства истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate
5
На замену МКС придет космическая станция Starlab, в которой уже забронировала себе место ЕКА
4
Украинский сегмент ТГ: Залужный приказал построить новую линию обороны между Николаевом и Одессой
2
The Economist: Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше
6
Министерство Обороны опубликовало видео с очередным танковым боем на Запорожском направлении
2
Ахмат Кадыров вступил в должность замминистра Чечни по спорту
1
Бюджетную GeForce GTX 1650 проверили в 60-ти современных ААА-играх — пора задуматься об апгрейде
7
Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай
1
«Ростех» рассказал про создание новой неуправляемой ракеты с двухрежимной боеголовкой
+
«Лаборатория Касперского» завершила тестирование смартфона на базе своей мобильной ОС в лаборатории «МегаФона»
2
Grand Theft Auto VI может получить другое название
1
Готовится к выходу Red Magic 9 Pro: новый уровень игровых смартфонов
+
СМИ показали обновлённую кабину пилотов модернизированного транспортного самолёта Ил-76МД-90А
+
Использование памяти DDR5-6000 приносит всего на 6,7% больше FPS в играх, относительно DDR5-4800
10
NVIDIA GeForce RTX 5090 будет использовать память GDDR7 32 Гбит/с
+
Midjourney, Dall-E, Stable Diffusion: какой генератор изображений ИИ лучший
1

Популярные статьи

Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
5
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
106
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
26
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
6
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
18
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
3
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
34
О выборе Европой боевого самолета нового поколения
8
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
7
Как советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя в 1990г
4

Сейчас обсуждают

Михаил Невский
13:24
какай просто в депрессии)
Известный блогер Стас Васильев рассказал о борьбе с зависимостью после удаления YouTube-канала
Сергей Кондратенко
13:23
В этом то вся и проблема. Красные не могут а зелёные не хотят. Если бы карты красных были конкурентны на данный момент с их открытыми технологиями. То зелёные уже давно бы забили на свои закрытые техн...
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
Eisbrecher
13:23
За ласты согласен, да. Я что-то в середину сразу тыкнул. А так, в целом - да похрен. Брать 30хх вместо 40хх за цену выше, чем 40хх, просто потому что "у меня пси-е старый" - надежнейший план :).
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
Дмитрий Смирнов
13:21
Сам с Чувашии. В новости одно не порадовало - оборудование шведское. Будет ли оно поддерживаться? Или тоже встанет через год-два?
В России открыли крупнейшее производство перекиси водорода за 11 млрд рублей
Eisbrecher
13:19
Хз, хз, все же от задач зависит. Мне вот 64гб не хватало, пришлось добирать до 128.
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
Denis Lykov
13:11
➕️1️⃣ 13500 💣💥💯
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
Лев корл
13:07
Не победит даже со Штатами Тогда вообще не победит никто В США все - таки хотят жить тоже
Newsweek: Украина одержит победу только при масштабном вмешательстве США
Иван Сахарный
13:05
Рановато для рекламной компании) Игра выйдет не раньше чем через 2 года :)
Чистые убытки Take-Two, издателя GTA VI, выросли до $543,6 млн
Shatun29
12:52
Русский язык богатый и использовать его надо с умом, не "ЗА" интересы сша, а "НА" интересы сша. Да пендосам это выгодно, но Россия проводит СВО по необходимости, а не потому что это нужно пендосам. Во...
Sohu: Россия быстро наращивает оборонный потенциал, а Украина воюет чужим оружием
Александр Криницкий
12:52
Супер дисплей! Только положительные впечатления от эксплуатации! 👍
Смартфон Realme GT 5 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 3 официально выйдет в ноябре 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем