Наличие интерфейса предполагает, что это полноценная карта с печатной платой, но подробностей никаких не раскрывается

Совсем недавно ходили слухи о том, что NVIDIA отказывается от идеи выпуска модели RTX 4090 SUPER. Однако остается неясным, распространяется ли это решение на RTX 4090 Ti или TITAN ADA. Только NVIDIA обладает знаниями о потенциальной разработке более мощного варианта видеокарты на базе графического процессора AD102.

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В сети появилось несколько утечек, демонстрирующих предполагаемый четырехслотовый кулер RTX 40, у которого отсутствует видимая печатная плата. Но, похоже, есть одно исключение. Образец, получен пользователем Reddit под ником «gamer2live». Это может быть первая полноценная карта с полноценной платой и кулером. Примечательно, что карта имеет маркировку RTX 4090, несмотря на характерную окраску кулера серии TITAN.

Как и в предыдущих образцах, карта имеет четырехслотовую конструкцию, при этом печатная плата ориентирована перпендикулярно слоту материнской платы, что приводит к расположению разъемов дисплея. Однако неизвестно, установлена ли в этой модели печатная плата, поскольку видно только выступающий интерфейс PCIe.

Хотя источник утверждает, что карта была получена непосредственно от сотрудника NVIDIA, трудно поверить, что компания могла просто так раздать такие образцы случайным людям. Однако карта, без сомнения, произведена NVIDIA или подрядчиком, ответственным за сборку карты. Сообщалось, что на карте была бумажная этикетка с надписью «RTX 4090Ti». Фактом также является то, что NVIDIA нерешительно отнеслась к выбору кулера, о чем свидетельствуют его разнообразные цветовые варианты и этикетки, явно вдохновленные серией TITAN.

К сожалению пользователь в настоящее время не может предоставить дополнительную информацию из-за поездки, но обещает обнародовать её позже. Несмотря на то, что это, возможно, первый образец полностью собранной карты, подробностей очень мало.

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Даже если предположить, что это полноценная карта с графическим процессором, она не будет работать без поддерживающих её драйверов, но сообщество моддеров прийти на помощь в этом случае, если это когда-нибудь понадобится.