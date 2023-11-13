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Vivo X100 и X100 Pro на базе чипсета Dimensity 9300 поступили в продажу
Пока смартфоны можно купить только в Китае, но глобальный запуск флагманов Vivo не должен сильно затянуться

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 На мероприятии, состоявшемся сегодня в Китае, компания Vivo представила свои флагманские смартфоны нового поколения серии X100, а также новые умные часы. Линейка X100 включает стандартную и Pro модели. Они являются преемниками прошлогодней серии X90 со значительными обновлениями. Стоит отметить, что оба представителя линейки X100 используют один и тот же дизайна. Стандартная и Pro модели очень похожи друг на друга, за исключением нескольких отличий.

 И Vivo X100, и X100 Pro имеют тонкий корпус с выступающим круглым задним модулем камер. Оба телефона оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с изогнутыми краями, разрешением 1,5K, адаптивной частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и максимальной яркостью 3000 нит. Устройства оснащены встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Оба устройства также имеют сертификат IP68 по защите от пыли и воды.

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 Что касается возможностей съемки, то Vivo X100 и X100 Pro оснащены тройным модулем задних камер, включающим основной датчика на 50 МП с OIS, сверхширокоугольный модуль на 50 МП и телеобъектив на 64 МП (50 МП на версии Pro) с 3-кратным оптическим и 100-кратным цифровым увеличением. В телеобъективе используется Vario-APO-Sonar, сертифицированный ZEISS. На передней панели смартфонов имеется 32-мегапиксельная камера для селфи. Кроме того оба устройства оснащены фирменным чипом для обработки изображений V3, расширяющим возможности фотосъемки и записи видео 4K.

 Работают смартфоны Vivo X100 и X100 Pro на новой флагманской однокристальной системе Dimensity 9300 от MediaTek. Кроме того это первые телефоны с оперативной памятью LPDDR5T с объемом оперативной памяти до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 емкостью 1 ТБ. Стандартная и профессиональная модели оснащены аккумуляторами емкостью 5000 и 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и 100 Вт соответственно. X100 Pro также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Что касается программного обеспечения, то устройства из коробки поставляются с Android 14 на базе OriginOS 4.Также устройства оснащены разъемом USB-C Gen 3.2 и беспроводными интерфейсами Wi-Fi-7, 5G, NFC и Bluetooth 5.3.

 Vivo X100 и X100 Pro предлагаются в цветах: Star Trail Blue, Sunset Orange, White Moonlight и Cheyne Black. Стоимость обычной модели Vivo X100 начинается от 3999 юаней (около 550 долларов) за вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ и от 4299 юаней (около 589 долларов) за вариант с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Варианты с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти, а также с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти стоят 4599 юаней (около 630 долларов) и 4999 юаней (около 685 долларов) соответственно. Цена с конфигурацией 16 ГБ + 1 ТБ с оперативной памятью LPDDR5T составляет 5099 юаней (699 долларов).

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 Те же конфигурации модели Vivo X100 Pro продаются по цене 4999 юаней (~ 700 долларов), 5299 юаней (~ 726 долларов), 5499 юаней (~ 800 долларов) и 5999 юаней (~ 822 доллара) соответственно.

#смартфоны #vivo #смартфоны 2023 #смартфоны vivo #vivo x100 #vivo x100 pro
Источник: gizmochina.com
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