Таким образом компания побила очередной рекорд, установленный ранее её самой

Новая серия флагманских смартфонов Xiaomi 14, выпущенная в прошлом месяце в Китае, стала одним из самых многообещающих устройств на рынке благодаря новейшему чипсету Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Однако это не должно стать завершением серии, так как компания обычно немного позже выпускает ещё более продвинутую модель линейки с улучшенными характеристиками камер, увеличенным объемом памяти и другими изменениями, присущими устройствами высшего класса, имеющими название Ultra.

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Несмотря на то, что на данный момент серия Xiaomi 14 была выпущена ограниченным тиражом, ей удалось побить собственный рекорд компании. Всего за десять дней с момента релиза Xiaomi продала 1,44 миллиона телефонов. Это, безусловно, впечатляющее достижение для устройств на базе Android, выпущенного в конце года. Оно также показывает, что у Xiaomi есть все необходимое, чтобы успешно конкурировать с другими ведущими игроками на рынке.

Кроме того успехи серии Xiaomi 14 могут продолжиться и после его поступления на международный рынок. Вдобавок ко всему, вариант Ultra не будет выпущен до следующего года, а это означает, что у компании будет еще один шанс возродить интерес к серии.

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Напомню, что смартфоны Xiaomi 14 стали одними из первых устройств на рынке на базе Snapdragon 8 Gen 3. Оба устройства линейки получили AMOLED дисплеи с частотой до 120 Гц и невероятной яркостью до 3000 нит, быструю память стандарта LPDDR5X, встроенный накопитель UFS 4.0. Смартфоны также оснащены лучшими в своем классе системами камер и всем остальным, на что только может рассчитывать покупатель. Устройства, как обычно, выйдут на международный рынок спустя несколько месяцев после китайского релиза и будут стоить несколько дороже.