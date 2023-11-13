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Poco X6 5G может стать переименованной версией Redmi Note 13 Pro
Кроме того смартфон почти наверняка будет иметь другой дизайн

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 Ранее в этом месяце компания Poco представила на мировом рынке Poco C65 - смартфон начального уровня. Если говорить о других предстоящих релизах бренда до конца года, то есть предположение, что серия Poco X6 и серия Poco F6 могут стать следующими устройствами бренда. Ожидается, что эти устройства дебютируют в первом квартале 2024 года. Кроме того новая утечка предоставила важную информацию о Poco X6 5G.

 В сентябре инсайдер Кацпер Скшипек заявил, что Redmi Note 13 Pro, первоначально выпущенный в Китае, будет представлен на мировом рынке под тем же названием Redmi Note 13 Pro. Он также отметил, что данная модель также будет переименована и поступит в продажу на глобальном рынке под брендом Poco, хотя конкретное название телефона Poco на тот момент не было подтверждено.

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 В недавнем обновлении от Skrzypek стало известно, что Redmi Note 13 Pro будет переименован в Poco X6 5G на мировом рынке. Это говорит о том, что X6 Pro, скорее всего, будет иметь те же характеристики, что и модель Redmi, но немного другой дизайн задней панели.

 Таким образом можно предположить, что Poco X6 5G получит аналогичный OLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 1220 x 2712 пикселей, а также частотой обновления до 120 Гц и защитным стеклом Victus от Gorilla Glass. Сердцем смартфона должна стать однокристальная система среднего уровня Snapdragon 7s Gen 2, а за автономность телефона будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

 В настоящее время в Китае Redmi Note 13 Pro доступен в конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Что касается Poco X6 5G, он может получить более доступную версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

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 Redmi Note 13 Pro имеет 16-мегапиксельную фронтальную камеру и тройной модуль на задней панели, включающий 200-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельную макро камеру. Однако приведенная выше утечка предполагает, что Poco X6 5G, скорее всего, будет оснащен основной камерой OmniVision OV64B вместо 200-мегапиксельной.

#смартфоны #xiaomi #смартфоны redmi #смартфоны poco #redmi note 13 pro #poco x6
Источник: gizmochina.com
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