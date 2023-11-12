Судя по изображениям смартфоны получат одинаковый дизайн задней панели, но, возможно, различные датчики изображения

Некоторое время назад буквально в течение нескольких дней произошла утечка схемы и макета серии смартфонов Redmi K70. Теперь на Weibo появились свежие изображения Redmi K70 и K70 Pro. Эти новые изображения, очень похожие на те, что были показаны ранее, позволяют взглянуть на дизайн задней панели серии Redmi K70.

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Согласно имеющимся слухам телефоны Redmi K70, K70 Pro и K70e будут иметь одинаковый дизайн. На изображении выше предполагаемый Redmi K70 можно увидеть в белом цвете, с тройной камерой и светодиодной вспышкой. Края телефона, как видно блестят, и, согласно сообщениям, он будет иметь металлическую рамку.

На изображениях выше показан черный вариант Redmi K70 Pro, оснащенный 50-мегапиксельной основной камерой. На верхней грани смартфона расположены микрофон, ИК-передатчик и решетка динамика. На нижней грани находится решетка ещё одного динамика, порт USB-C, микрофон и лоток для SIM-карты.

Согласно другим сообщениям Redmi K70 и K70 Pro будут оснащены чипсетами Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3 соответственно. В свою очередь версия Redmi K70e, как сообщается, будет оснащена чипсетом Dimensity 8300 среднего уровня от Mediatek. Старшие модели получат OLED-панель плоского дизайна. Redmi K70 поддерживает разрешение 1,5K, тогда как вариант Pro будет предлагать разрешение 2K.

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Также сообщается, что линейка Redmi K70 будет работать на Android 14 с HyperOS. Обычный K70 может иметь батарею емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт, тогда как вариант Pro будет оснащен батареей емкостью 5120 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Модель K70e будет оснащена аккумулятором емкостью 5500 мАч с зарядкой мощностью 90 Вт. Что касается запуска, то ожидается выход линейки K70 к концу ноября.