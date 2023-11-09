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Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D подешевел до 370 долларов
Стоит отметить, что такая цена на процессор установлена в магазинах MicroCenter с учётом скидки и самовывоза

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 AMD Ryzen 7 7800X3D по-прежнему остается самым быстрым игровым процессором, даже с учетом недавно выпущенного Intel i9-14900K. Можно возразить, что минимальная частота кадров у процессора Intel немного лучше, но это явно не оправдывает текущую разницу в цене, превышающую 120 долларов, а точнее рекомендованную розничную цену. Если добавить скидку в 80 долларов, предлагаемую MicroCenter на Ryzen 7 7800X3D, выбор станет ещё более очевидным. Стоит обратить внимание, что эта скидка предоставляется только при самовывозе из магазина.

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 На этот раз Intel не удалось одержать явную победу, поскольку в ее процессорах отсутствует нечто похожее на 3D V-Cache от AMD. Компания заявила, что добавит больше кэша L3 не позднее конца 2024 года, но до тех пор процессор AMD X3D останется лучшим выбором геймеров, особенно с точки зрения ценообразования.

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 Несмотря на то, что у Ryzen 7 7800X3D всего 8 ядер и 16 потоков, производительность в играх стабильно выше, чем у Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 9 7950X3D с большим количеством ядер. Предполагается, что эта особенность, связанная с конструкцией CCD-матрицы, будет исправлена в будущих моделях на архитектуре Zen5, которые выйдут в следующем году. MicroCenter также предлагает выгодные цены еще для двух моделей. Ryzen 9 7900X3D предлагается за 469,99 долларов, а Ryzen 5 5600X3D теперь стоит 199,99 долларов.

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Источник: notebookcheck.net
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