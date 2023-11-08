Пока, однако, речь идет о бета-обновлении и только для пользователей Steam

Последняя версия Starfield 1.8.83, выпущенная сегодня, обеспечивает поддержку одной из наиболее востребованных сейчас функций в играх, а именно поддержки NVIDIA DLSS. С тех пор как разработчики объявили о партнерстве с AMD, геймеры и журналисты задавались вопросом, будет ли игра поддерживать технологию NVIDIA DLSS при запуске. И AMD, и Bethesda не смогли дать четкого ответа.

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Как оказалось, на момент выхода в игре была только технология AMD FidelityFX Super Разрешение 2 и не было поддержки DLSS. Но моддеры все равно поспешили добавить такую функцию в игру. Игровое сообщество быстро узнало, что Bethesda действительно планирует в какой-то момент добавить DLSS, но с момента выпуска игры прошло уже 2 месяца.

Как стало известно, на данный момент поддержку DLSS получат только пользователи Steam, выбравшие бета-ветку. Геймерам, имеющим доступ к этой игре через Xbox Game Pass, придется дождаться стабильной версии, которая еще не подтверждена.

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Помимо DLSS3 игра также получила технологии DLAA и NVIDIA Reflex. DLSS3 также поддерживает генерацию кадров. Однако здесь разработчик упоминает, что перед использованием этой функции необходимо отключить V-Sync.