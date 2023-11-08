Кроме того материнская плата имеет усиленное питание, дополнительную защиту от прогиба тяжелых видеокарт и множество других портов

Материнская плата ASRock Phantom Gaming Z790 Nova WiFi представляет собой стандартную материнскую плату форм-фактора ATX, использующую набор микросхем Intel Z790 и поддерживающую процессоры Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений для сокета LGA 1700.

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Новинка получила питание по схеме 20+1+1, силовой каскад SPS и конденсаторы с наработкой на отказ 20 000 часов. Материнская плата использует восьмислойную конструкцию с медным слоем толщиной 2 унции между ними. Конфигурации VRM имеет два радиатора, один из которых использует охлаждающий вентилятор с тепловой трубкой для дополнительного теплообмена.

Шесть полноразмерных слотов M.2 на материнской плате — это много. ASRock ограничивает материнскую плату двумя слотами PCIe x16 (PCIe 5.0 x16 с поддержкой режима до x16 и слотом PCIe 4.0 x16 с поддержкой режима x4) и одним PCIe 3.0 x1.

Все слоты M.2 NVMe поддерживают диски типов 2260 и 2280. Первый слот поддерживает диск PCIe 5.0, обеспечивающий пропускную способность 128 Гбит/с, а второй поддерживает PCIe 4.0 со скоростью до 64 Гбит/с через линии ЦП. Благодаря пропускной способности PCIe чипсета еще три слота работают в режиме PCIe 4.0, причем один использует SATA III и PCIe 4.0.

Кроме того, есть 4 слота SATA III. Порты M.2 NVMe и SATA III поддерживают конфигурации RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID.

Z790 Nova WiFi также обеспечивает поддержку тяжелых видеокарт. Для предотвращения изгиба предварительно установлена большая металлическая задняя панель. В слоте PCIe 5.0 типа SMT используются контакты из золота, обеспечивающие идеальный поток сигнала. Он дополнительно усилен точками крепления и более прочной защелкой. Чтобы сбалансировать вес графического ускорителя, в него входит комплект держателя видеокарты, который крепится к корпусу с помощью двух типов винтов для стоек материнской платы.

Материнка использует кодек Realtek ALC4082 с аудиоканалом R/L на отдельных слоях печатной платы, 2,5-гигабитный модуль Killer 3100 и модуль 802.11be 2x2 WiFi 7+ BT 5.0. На задней панели ввода-вывода имеется 9 портов USB Type-A (2 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 1, 5 USB 3.2 Gen 2) и порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C.

Материнская плата также включает в себя разъем TPM, разъем Thunderbolt AIC для карт Thunderbolt AIC, три разъема температуры, разъем RGB и три адресуемых разъема RGB с разветвительным кабелем ARGB.

ASRock также установила переключатель сброса CMOS, переключатель питания/перезапуска и индикатор кода отладки. Кроме того на плате предоставлены 2 8-контактных и 24-контактных разъема для процессора, чтобы обеспечить более стабильное соединение и снизить риск повреждения при разгоне. Материнская плата поддерживает профили Intel XMP и AMD EXPO.

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Newegg в настоящее время является единственным интернет-магазином, продающим эту материнскую плату, стоимость которой составляет 300 долларов, но вскоре она должна появиться на Amazon и в других розничных магазинах.