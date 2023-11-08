На данный момент упоминаются четыре модели: Ryzen 3 8300G, Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G

В сети появились первые подробности о предстоящих процессорах AMD Ryzen 8000G для настольных компьютеров. Они указывают на то, что компания, похоже, будет использовать как высокопроизводительные процессоры Phoenix на базе ядер Zen 4, так и компактные процессоры Phoenix 2 с ядрами Zen 4 и Zen 4c. Судя по просочившейся информации от HKEPC, AMD собирается предложить как минимум четыре APU Ryzen 8000G для настольных компьютеров среднего и начального уровня.

Согласно данным прошивки AGESA Combo AM5 PI 1.1.0.0, настольные APU следующего поколения AMD будет включать четыре модели: Ryzen 3 8300G, Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G. Стоит иметь в виду, что информация получена из неофициального источника, поэтому относиться к ней с долей скептицизма.

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Модели Ryzen 3 8300G и Ryzen 5 8500G будут относиться к линейке Phoenix 2 с числом ядер до 6 и графикой Radeon 740M, тогда как Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G будут использовать более дорогой кристалл Phoenix с восемью ядрами Zen 4 и графикой Radeon 780M. Последний, естественно, обеспечит более высокую производительность как для вычислений общего назначения, так и для 3D графики. Кроме того Phoenix имеет ускоритель искусственного интеллекта Ryzen для рабочих нагрузок машинного обучения.

Что касается сроков запуска AMD Ryzen 8000G, то по данным инсайдеров, AMD еще не определила график выпуска и не сообщила его своим партнерам. В настоящее время предполагается, что компания может выпустить свои настольные APU следующего поколения либо в конце этого года, либо, возможно, в начале 2024 года.

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Учитывая тот факт, что AMD, как правило, представляет новые продукты на выставке CES, вполне вероятно, что новые Ryzen 8000G будут официально представлены в начале 2024 года. Этот сценарий выглядит логичным, поскольку если бы AMD планировала выпустить совершенно новые APU AM5 в этом году, то утечки от партнеров уже появились бы в сети.