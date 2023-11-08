В акции участвуют как отдельные процессоры и видеокарты, так и соответствующе оборудование в составе готовых систем и ноутбуках

Сегодня компания AMD выпустила новый комплект игр, включающий Avatar Frontiers of Pandora и новейшее оборудование AMD. Геймеры, приобретающие новый процессор Ryzen 7000 или графический ускоритель серии Radeon 7000, получат право на получение копии игры.

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AMD подарит копию игры со всеми новейшими процессорами Ryzen 7000, за исключением Ryzen 7 7700X, Ryzen 7 7700, Ryzen 5 7600X, Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 7500F. Эти модели не включены в данную акцию. Однако в комплект входят все графические карты Radeon RX 7000 для настольных ПК.

Кроме того, AMD раздает коды для владельцев ноутбуков, построенных на базе процессоров AMD Ryzen 7000HX «Dragon Range» или Ryzen 7940/7840HX «Phoenix». Также упоминается процессор Ryzen 7 7735HS «Rembrandt». Более того, большинство мобильных видеокарт Radeon 7000M также имеют право на участие в акции кроме RX 7600M, хотя вариант XT включен в список поддерживаемых ускорителей. Стоит отметить, что для участия в акции ноутбуки должны иметь как указанный процессор, так и графический процессор.

Avatar: Frontiers of Pandora является новейшей игрой, вышедшей 7 декабря. Эта игра будет поддерживать AMD FSR3 сразу после выхода, но она также получит поддержку NVIDIA DLSS и Intel XeSS, как подтвердил разработчик.

Эта акция будет действовать до 30 декабря, и геймеры смогут активировать код до 27 января 2024 года. Код можно получить, посетив веб-сайт AMD Rewards, где будет сгенерирован ключ активации для Ubisoft Connect. Важно отметить, что код позволяет получить стандартную версию игры.

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Как обычно, в акции будут участвовать не все розничные продавцы. Акция также будет распространяться на OEM-производителей, которые будут предлагать готовые системы, оснащенные указанным оборудованием.