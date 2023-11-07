Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
ASRock выпустила AGESA 1.1.0.0 для плат X670 с поддержкой APU Ryzen 7000G
Пока речь идет только о двух платах на чипсете X670

реклама

 AGESA выпущена только для двух материнских плат: X670 Taichi и X670 Taichi Carrara. Эти платы предназначены для самых мощных процессоров Ryzen 7000. Тем не менее поскольку AMD готовится представить новую линейку APU для настольных ПК, эти платы были выбраны первыми для обновления до последней версии AGESA.

реклама

 Примечательно, что ASRock пока не предоставила подтверждения изменений, которые вносит эта прошивка по сравнению с версиями 1.0.8.0, выпущенными всего несколько недель назад. Однако известно, что новый пакет обновления примерно на 2 МБ (19%) больше, чем предыдущий, поэтому, без сомнения, в нем задействован какой-то дополнительный код. Последняя прошивка также расширяет совместимость с новейшими гибридными процессорами Phoenix для настольных компьютеров.

 Похоже, что микрокод был обновлен только для чипов Phoenix, в то время как Raphael не получил никаких изменений.

 Источники, связанные с производителями материнских плат, как сообщает Wccftech, указали, что AGESA 1.0.8.0, хотя и обеспечивает совместимость с серией Ryzen 7000G, не была тщательно настроена и неподготовлена к публичному запуску процессоров. Похоже, что предстоящая версия 1.1.0.0 может стать первым выпуском, оптимизированным для полной поддержки этих процессоров.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 В предыдущих сообщениях указывалось на намерение AMD представить два процессора, а именно Ryzen 5 7500G и Ryzen 3 7300G. Ожидается, что эти процессоры будут включать архитектуры Zen4 и RDNA3. На данный момент информации о более производительных APU нет.

#amd #apu #asrock #apu amd #agesa #ryzen 7000g
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD прекратила поддержку графических процессоров Vega и Polaris в драйверах Vulkan для Linux
Imagination и Ventana создают платформу RISC-V со 192-ядерным процессором
AMD продолжает обходить NVIDIA по объёмам продаж в немецкой рознице — RX 7800 XT лидирует
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая ракета для Су-57 встревожила американских аналитиков – дальность полёта превышает 3500 км
7
Авианосец США Dwight Eisenhower вместе с ударной группой прибыл на Ближний Восток
1
NASA отложило заключение контрактов на разработку лунного ровера для будущих миссий «Артемида»
+
Как отключить опасную опцию в WhatsApp «Установка неизвестных приложений»
+
Ученые КНР представили чип, который в 3000 раз производительнее Nvidia A100 в некоторых задачах
4
Новак: Россия до конца года продолжит сокращение поставок нефти на мировые рынки
1
Голландские ученые создали материал в 10 раз прочнее кевлара в бронежилете
4
ChatGPT сделал прогноз по Биткоину на 2024 год
+
Американский блогер MrBeast построил 100 скважин в Африке, обеспечив водой более сотни тысяч человек
4
Стали известны новые функции iOS 17.2
+
На Украине начали серийное производство собственных аналогов БПЛА Шахед
+
Чипы на основе синтетических алмазов и сверхчистого стекла могут стать самыми быстрыми процессорами
3
Шольц пересмотрит меню немецких солдат – из тарелки пропадут говяжьи рулеты, арбузы и клубника
3
Tesla Cybertruck был замечен в чёрном исполнении
3
Утечки информации о OnePlus 12 указывают на обновление аккумулятора и камеры
+
В сеть попало видео со сравнением четырех видеокарт GeForce RTX 4060 формата Mini-ITX
5
33 актуальных смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат новую HyperOS на AOSP
+
Тамбовский хлебокомбинат начал выпуск БПЛА для нужд Спецоперации
+
Пиратских ресурсов в Рунете становится все больше
2
Представлено устройство, превращающее SSD M.2 в болид Формулы-1
1

Популярные статьи

Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
10
Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
36
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
50
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году
4
Ученые обнаружили связь между грибами и растениями – происходит эволюция грибов
7
Итоги гоночного уик-энда 4-5 ноября
4
SpaceX выводит на орбиту 23 новых интернет-спутника Starlink, зачем на орбите 30 000 спутников
7
Как запускать Android-приложения на своем компьютере с ОС Windows
1
Журнал Military Watch: дефицит ПВО делает силы США все более уязвимыми
+
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 2
+

Сейчас обсуждают

glavhyilo
00:46
запад уже списал зелю,но зеля думает надо конкурентов всех зачистить под выборы,чтоб никто там рот не открыл.
Зеленский считает следующий год не лучшим моментом для проведения выборов
Василий Луговской
00:41
Будут тратить электричество на поиск углерода в атмосфере, его извлечение оттуда, обработать его , сделать в виде порошка и делать из него электричество опять....уже экономика???
Ученые разработали метод производства энергии из углекислого газа
Farhad Nedirov
00:39
Звучит как чистейший п.здеж и на.б кто хочет пусть верит простым текстам написанным х. знает кем, и подымает ещё больше хайпа на пустом месте без пруфов
Ученые КНР представили чип, который в 3000 раз производительнее Nvidia A100 в некоторых задачах
swr5
00:37
Нет, не стоит. Включение TPM замедляет загрузку, панель задач - совершенно нерабочая вещь, внутри системы все та же 10-ка с еще большей кучей ненужного хлама, телеметрии, всяких левых служб. Единствен...
Стоит ли в 2023 году переходить на Windows 11 – почему новая ОС так и не стала лучшей для геймеров
Yвесёделерчuk
00:33
пугачёва?
Американский блогер MrBeast построил 100 скважин в Африке, обеспечив водой более сотни тысяч человек
Дмитрий
00:29
Этого так просто не скинуть))
Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов на Украине
kitava
00:10
Бриты? Только чей Зеля, а чей Залужный. Залужный похоже республиканцам готов был продастся.
Зеленский считает следующий год не лучшим моментом для проведения выборов
Дмитрий Мальцев
00:06
А железо бегут обновлять роняя тапки :)
Стоит ли в 2023 году переходить на Windows 11 – почему новая ОС так и не стала лучшей для геймеров
dmitry07
23:59
Венгрия не отказалась от российского газа и нефти, а также покупает ядрёное топливо для АЭС, которую строит Росатом.
Китайский производитель электромобилей BYD планирует построить первый завод в Европе — в Венгрии
Kukan2
23:56
Не мешай человеку демонстрировать свой инженерный гений
Появилась визуализация советской разработки для запуска на подводных крыльях космического шаттла
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем