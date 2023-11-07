Пока речь идет только о двух платах на чипсете X670

AGESA выпущена только для двух материнских плат: X670 Taichi и X670 Taichi Carrara. Эти платы предназначены для самых мощных процессоров Ryzen 7000. Тем не менее поскольку AMD готовится представить новую линейку APU для настольных ПК, эти платы были выбраны первыми для обновления до последней версии AGESA.

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Примечательно, что ASRock пока не предоставила подтверждения изменений, которые вносит эта прошивка по сравнению с версиями 1.0.8.0, выпущенными всего несколько недель назад. Однако известно, что новый пакет обновления примерно на 2 МБ (19%) больше, чем предыдущий, поэтому, без сомнения, в нем задействован какой-то дополнительный код. Последняя прошивка также расширяет совместимость с новейшими гибридными процессорами Phoenix для настольных компьютеров.

Похоже, что микрокод был обновлен только для чипов Phoenix, в то время как Raphael не получил никаких изменений.

Источники, связанные с производителями материнских плат, как сообщает Wccftech, указали, что AGESA 1.0.8.0, хотя и обеспечивает совместимость с серией Ryzen 7000G, не была тщательно настроена и неподготовлена к публичному запуску процессоров. Похоже, что предстоящая версия 1.1.0.0 может стать первым выпуском, оптимизированным для полной поддержки этих процессоров.

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В предыдущих сообщениях указывалось на намерение AMD представить два процессора, а именно Ryzen 5 7500G и Ryzen 3 7300G. Ожидается, что эти процессоры будут включать архитектуры Zen4 и RDNA3. На данный момент информации о более производительных APU нет.