Сравнение показывает насколько могут быть разными тепловые характеристики той или иной карты со схожей системой охлаждения

В видеоролике показаны четыре модели, каждая из которых оснащена одним вентилятором и представляет собой форм-фактор Mini-ITX. Этот обзор интересен тем, что все карты оснащены графическим процессором GeForce RTX 4060. Редко можно увидеть обзоры таких графических ускорителей, а еще реже можно увидеть четыре карты в одном сравнении.

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RTX 4060 кажется оптимальной картой для этой цели, поскольку ее TDP составляет всего 115 Вт, и это самый дешевый графический ускоритель NVIDIA нового поколения. Несмотря на самую низкую цену в серии RTX 40, эта карта обеспечивает удовлетворительную производительность, сравнимую с производительностью серии Intel Arc A7.

Протестированы были четыре карты: Colorful Mini, Zotac SOLO, Inno3D Mini-ITX и Yeston Cute Pet. Все карты прошли синтетические и игровые тесты, показавшие незначительную разницу в 2-3% в большинстве тестов. Однако больше внимания следует уделять термическим характеристикам и уровню шума.

Оказывается, что найти явного победителя может быть проблематично. Mini от Colorful является самой холодной карта из всех, но за это приходится платить более высокой скоростью вращения вентилятора и почти на 5 дБ большим шумом, чем у самой тихой модели.

Также существует большой разрыв между самыми холодными и самыми горячими картами, протестированными с помощью FurMark. Температура графической карты Colorful составляет 66°C, а модель Inno3D может достигать 77°C. Разницу в 13°C нельзя игнорировать при создании системы Mini-ITX.

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Графические карты с небольшими кулерами в формате Mini-ITX, значительно изменились за последние несколько лет, и теперь такие графические ускорители могут обеспечивать отличную игровую производительность при умеренных настройках. Однако ограничения размеров и отсутствие новых идей в области технологий охлаждения замедлили прогресс.