Это стало известно благодаря первому опубликованному в сети результату разбора обновленной консоли и сравнения её с продающейся в настоящее время версией

Обновленная консоль PlayStation 5, обычно называемая Slim, представляет собой новый дизайн существующей игровой системы, которая постепенно заменит исходную версию. Дизайн действительно стал тоньше и легче, но официально консоль не получила название Slim. Обновленная версия доступна в продаже уже неделю, но только в некоторых розничных магазинах, тогда как официальный запуск и более широкая доступность ожидаются в ближайшие недели.

реклама

Одну из этих консолей получили Dave2D и LinusTechTips, которые не пожалели времени на их разборку. Они показали различия в конструкции, такие как переход от двухсекцианной крышки к четырехсекционной или то, насколько легко снять дисковод. Те, кто приобретет новую консоль PS5, смогут добавить дисковод позже, если это потребуется. В последнее время диск консоли попал в цент внимания пользователей, поскольку Sony требует войти в онлайн-аккаунт, чтобы включить диск при первом использовании.

Новая, более тонкая версия PS5 имеет 5 тепловых трубок и основную охлаждающую пластину меньшего размера по сравнению с предыдущей версией с 4 тепловыми трубками и радиатором большего размера. Инженеры Sony приложили немало усилий, чтобы уменьшить как можно сильнее радиатор вокруг вентилятора, что также привело к изменению его конструкции с 19 лопастями.

LinusTechTips провел измерения консоли в камере шумоподавления и пришел к выводу, что версия Slim немного тише, но создает больше шума с той стороны, где расположен дисковод.

Изменение дизайна никак не затрагивает внутренний мир консоли, включая процессор. Sony уже перевела чип PS5 с 7-нм на 6-нм техпроцесс, но новая версия Slim не изменилась в этой области. Измерение кристалла процессора PS5, проведенное LinusTechTips, подтвердило, что в версии Slim используется тот же 6-нм чип Oberon Plus, что и в уже представленной на рынке. Это объясняет, почему не произошло никаких изменений в энергопотреблении между обеими системами.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



