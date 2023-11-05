Для её производства используется углекислый газ и энергия из возобновляемых источников

Air Company создала первый экологичный напиток, произведенный из CO₂, уменьшая выбросы парниковых газов. Кроме того Air Company предлагает ароматизаторы и дезинфицирующие средства для рук, которые сделаны из углекислого газа. По данным компании, эта AIR Vodka является самым чистым алкогольным напитком в мире, не содержащим типичных примесей и добавок.

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Создание традиционной водки предполагает ферментацию зерна. Зерно растет на полях, где обычно используются пестициды, много воды и удобрений. После сбора зерна ферментируют и перегоняют для удаления вредных примесей.

Однако AIR Vodka не использует этот процесс, поскольку специальная технология позволяет избежать примесей без ферментации или дистилляции. Никаких отходов не образуется, так как зерно не требуется. В ходе слепого дегустационного теста было установлено, что напиток имеет чистый и освежающий вкус с послевкусием.

Водка производится с использованием всего двух ингредиентов: этанола и воды. Возобновляемая энергия, вырабатываемая солнечными электростанциями, используется для отделения CO₂ на промышленных предприятиях перед его выбросом в атмосферу. После сжижения газ хранится в резервуарах.

CO₂ соединяется с водородом, вырабатываемым на месте в реакторной системе конверсии углерода, в результате чего после химической реакции образуется реакторная жидкость, состоящая из спиртов, алканов и воды. В последующем процессе дистилляции этанол отделяется от воды и алканов.

Компания использует возобновляемые источники энергии, в том числе солнечные и ветряные электростанции, а также электролиз водорода на месте для питания всех систем. Кроме того продукция упаковывается и маркируется с использованием биоразлагаемых материалов, что гарантирует отсутствие пагубных последствий для окружающей среды.

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Необходимо только помнить, что последствия для организма при употреблении данного напитка будут сопоставимы с традиционной водкой, и никакая экология не избавит от цирроза.