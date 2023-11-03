Грядущие процессоры должны конкурировать с чипами Threadripper 7000 от AMD

Сегмент рабочих станций в последнее время развивается очень быстро, и Intel готовится выпустить новую линейку моделей процессоров, конкурентоспособными по сравнению с серией AMD Ryzen Threadripper 7000 для платформы AMD TRX50. Новая серия процессоров W-2500 предназначена для тех же материнских плат с чипсетом Intel W790 и разъемом LGA4677, что и серия W-2400, но с увеличенным количеством ядер ЦП. Топовая модель процессора серии W-2500 имеет конфигурацию с 26 ядрами и 52 потоками, 2 МБ выделенной кэш-памяти L2 на ядро и 48,75 МБ общей кэш-памяти L3.

В чем серия Intel Xeon W-2500 превосходит AMD Ryzen Threadripper 7000 (TRX50), так это в системе ввода-вывода. Хотя оба процессора имеют 4-канальный интерфейс DDR5, чип Intel предлагает 64 линии PCI-Express Gen 5 по сравнению с 48 линиями PCIe Gen 5 у AMD. Сама платформа TRX50 добавляет до 88 линий PCIe, но только 48 из них относятся к интерфейсу пятого поколения. Серия W-2500 включает семь моделей процессоров, самая младшая модель имеет 8 ядер/16 потоков. Здесь Threadripper 7000 TRX50 имеет явное преимущество, поскольку он предлагает до 64 ядер/128 потоков.

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Xeon W3-2525 — это 8-ядерная/16-поточная модель с TDP 175 Вт, базовой тактовой частотой 3,5 ГГц, повышающей частотой 4,5 ГГц, 2 МБ на ядро кэш-памяти L2 и 22,5 МБ кэш-памяти L3. W3-2535 включает 10 ядер/20 потоков, TDP 185 Вт, частоту до 4,6 ГГц и кэш-память третьего уровня объемом 26,25 МБ.

Далее идут модели Xeon W5-2545, W5-2555X и W5-2565X. Xeon W5-2545 — это 12-ядерный/24-поточный процессор с TDP 210 Вт, максимальной частотой 4,7 ГГц и 30 МБ общей кэш-памяти третьего уровня. W5-2555X имеет тот же TDP 210 Вт, но 14 ядер/28 потоков, максимальную частоту 4,8 ГГц и 33,75 МБ кэш-памяти третьего уровня. W5-2565X включает уже 18 ядер/36 потоков, что раньше было самым большим числом ядер для процессоров Intel HEDT под брендом Core X. Он имеет ту же максимальную частоту разгона 4,8 ГГц, что и W-2555X, но дополнительные ядра повышают TDP до 240 Вт.

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Завершают линейку чипы Xeon W7-2575X и W7-2595X. Xeon W7-2575X имеет 22 ядра/44 потока, TDP 240 Вт, частоту разгона 4,8 ГГц и 45 МБ кэш-памяти третьего уровня. На самом верху находится W7-2595X с 26 ядрами/52 потоками, TDP 250 Вт, максимальной частотой разгона 4,8 ГГц и кэшем L3 объемом 48,75 МБ.