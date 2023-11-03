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Sapphire представила Radeon RX 6750 GRE Aurora Edition с разогнанной памятью
Это первая модель Radeon RX 6750 GRE с разогнанной памятью, кроме того обладающая металлическим кожухом системы охлаждения синего цвета

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 Видеокарта Radeon RX 6750 GRE Aurora Edition выделяется по нескольким ключевым причинам. Это первая попытка Sapphire выпустить карты Radeon синего цвета со времен графических карт Polaris, например, RX 590 NITRO Special Edition. Более того, прошло довольно много времени с тех пор, как можно было видеть разгон памяти на подобной карте.

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 AMD представила две модели с одинаковыми названиями RX 6750 GRE. RX 6750 GRE AURORA основана на версии с 12 ГБ памяти, что означает большее количество ядер, увеличенный объем памяти и более высокий TDP. По сути, эта карта Sapphire больше напоминает RX 6750 XT с пониженной тактовой частотой.

 Официальные характеристики указывают, что карта имеет игровую и ускоренную тактовую частоту 2475/2585 МГц соответственно. Однако отличительной особенностью являются частоты памяти. В отличие от эталонной частоты 2000 МГц (16 Гбит/с), эта конкретная модель может похвастаться более высокой скоростью 2250 МГц (18 Гбит/с), что соответствует спецификациям памяти RX 6750 XT.

 Видеокарта имеет длину 31 сантиметр и займет на материнской плате 3 слота. Кроме того новинка оснащена металлическим синим кожухом и задней панелью. Система охлаждения видеокарты также включает три вентилятора.

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 Компания предоставила некоторые тесты для этой модели, заявив, что она быстрее, чем RTX 4060. Однако это относится к остальным моделям RX 6750 GRE 12 ГБ от других производителей. Карта Sapphire уже продается на китайских электронных торговых площадках по цене около 2699 юаней, что примерно на 13% выше рекомендованной розничной цены в 2379 юаней.

#amd #видеокарты #sapphire #видеокарты amd #radeon rx 6750 gre #rx 6750 gre
Источник: videocardz.com
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