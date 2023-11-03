Также Hotfix устраняет ещё две незначительные ошибки, вызванные последним графическим драйвером

NVIDIA регулярно выпускает драйверы, обычно при выходе новых видеокарт или игр. Иногда компании удается обнаружить новые ошибки до или после выпуска готового к игре драйвера, прошедшего сертификацию WHQL.

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Для этого у компании есть так называемые Hotfix драйверы исправлений, предназначенные для решения важных проблем, которые уже были обнаружены и исправлены инженерами компании. Обычно это незначительные исправления, направленные на решение конкретной проблемы, не влекущие за собой каких-либо существенных последствий. Если какая-либо из рассмотренных проблем важна для геймеров, они могут выбрать, нужен ли им исправленный драйвер. В противном случае они всегда могут дождаться официального релиза WHQL.

Новый Hotfix драйвер исправления создан на основе последней версии 546.01 WHQL. Он был выпущен для устранения трех ошибок, одна из которых касалась игры Alan Wake 2. NVIDIA обнаружила, что существует ошибка, приводящая к снижению стабильности и производительности при длительной игровой сессии. Так что, если кто-то заметил, что игра через некоторое время работает медленнее, это исправление должно решить проблему.

Журнал изменений Hotfix:

[Alan Wake 2] Устранение постепенного снижения стабильности и производительности в течение длительных периодов игрового процесса;

Эффекты прозрачности Windows 10 отображаются неправильно после обновления драйвера;

В некоторых системах может наблюдаться случайная проверка ошибок.

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Как видно из списка исправлений, NVIDIA также решает проблему эффекта прозрачности в Windows 10. Предыдущая версия драйвера по какой-то причине не позволяла этому эффекту работать должным образом. Кроме того в некоторых системах случайно появлялось всплывающее окно проверки ошибок, NVIDIA также нашла решение проблемы.