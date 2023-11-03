Правда это не новая версия от Valve, а результат работы группы моддеров, оснастивших консоль внешним SSD накопителем корпоративного класса

Steam Deck представляет собой отличную портативную игровую консоль, которая имеет возможности для улучшения. Один из основных недостатков системы заключается в емкости памяти. Модель высшего класса имеет максимум 512 ГБ. Современные игры часто превышают объем 100–200 ГБ, и производители накопителей теперь предлагают более крупные устройства NVMe M.2 2230 в качестве альтернативы для обновления встроенного диска Steam Deck.

Моддеры из StorageReview применили другой подход, попытавшись подключить портативную консоль к очень вместительному корпоративному SSD для получения большего места для системы предварительного кэширования шейдеров Steam Deck — функции, предназначенной для уменьшения зависаний и других проблем в требовательных 3D-играх, для бесперебойной работы которых требуется компиляция шейдеров.

реклама

Предварительное кэширование шейдеров требует определенного времени загрузки и может занимать значительную часть дискового пространства, но твердотельный накопитель емкостью 61,44 ТБ, несомненно, решит проблему навсегда.

Представители StorageReview заменил внутренний твердотельный накопитель Steam Deck на адаптер M.2-U.2, который впоследствии был подключен к твердотельному накопителю корпоративного уровня Solidigm P5336 емкостью 61,44 ТБ, установленному во внешнем корпусе. Кроме того SSD требовал наличия внешнего блока питания.

Сложная установка по сути превратила портативную консоль с батарейным питанием в специальную домашнюю игровую систему. Консоль успешно загрузилась, а Steam OS 3 распознала SSD-накопитель емкостью 61 ТБ, что позволило моддерам устанавливать игры и работать с файлами. Производительность также была впечатляющей: скорость последовательного чтения составляла 3600 МБ/с, в отличие от скорости внутреннего накопителя на уровне 2300 МБ/с.

Модификация SSD оказалась на удивление простой и несложной в исполнении. Это подчеркивает открытость и адаптируемость Valve, демонстрируя надежную аппаратную конструкцию Steam Deck и ее потенциал для безграничного апгрейда.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Примечательно, что способность Steam Deck управлять внешним твердотельным накопителем такого объема подчеркивает её универсальность и совместимость с высокопроизводительными корпоративными решениями для хранения данных, как отмечает StorageReview. Несмотря на то, что после модификации консоль потеряла свою портативность, она дает представление о будущих возможностях подобных игровых систем.