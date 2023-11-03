Исключением станет RTX 4070 Super с возросшей на 20 Вт мощностью

По словам известного инсайдера @kopite7kimi видеокарты Nvidia серии GeForce RTX 40 Super получат прирост производительности без увеличения энергопотребления по сравнению с обычными моделями.

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Ожидается, что семейство видеокарт Nvidia RTX 40 Super будет состоять из трех моделей: Nvidia RTX 4080 Super на базе графического процессора AD103 с 10240 ядрами CUDA, Nvidia RTX 4070 Ti Super с графическим процессором AD103 с 8448 ядрами CUDA и Nvidia RTX 4070 Super, оснащенную процессором AD103 или AD104 с 7168 ядрами CUDA. Если информация kopite7kimi верна, то эти платы будут потреблять 320 Вт, 285 Вт и 220 Вт соответственно. В результате только RTX 4070 Super получит повышение потребляемой мощности на 20 Вт.

Учитывая, что продукты Nvidia серии RTX 40 Super, скорее всего, обеспечат заметный прирост производительности по сравнению с оригинальными моделями, сохранение энергопотребления станет главным достижением Nvidia.

Повышение производительности при сохранении низкого энергопотребления является ключевой целью проектирования чипов. Производители и разработчики микрочипов, как правило, участвуют в непрерывном совершенствовании процессов (CPI), чтобы увеличить выход продукции и снизить отклонения в производительности за счет использования статистического управления процессом (SPC). Графические процессоры Nvidia AD103 и AD104 производятся уже более года. И Nvidia, и TSMC, вероятно, нашли несколько способов усовершенствовать технологию 4N от Nvidia, чтобы повысить производительность и снизить энергопотребление. Кроме того Nvidia также научилась лучше управлять питанием графического процессора, что позволило ей повысить производительность новых продуктов и сохранить энергопотребление.

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Стоит иметь в виду, что информация исходит из неофициального источника, поэтому относиться к ней необходимо с недоверием. Nvidia еще даже не подтвердила появление каких-либо видеокарт GeForce RTX 40 Super.