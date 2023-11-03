Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Видеокарты Nvidia RTX 40 Super сохранят энергопотребление оригинальных моделей
Исключением станет RTX 4070 Super с возросшей на 20 Вт мощностью

реклама

 По словам известного инсайдера @kopite7kimi видеокарты Nvidia серии GeForce RTX 40 Super получат прирост производительности без увеличения энергопотребления по сравнению с обычными моделями.

реклама

 Ожидается, что семейство видеокарт Nvidia RTX 40 Super будет состоять из трех моделей: Nvidia RTX 4080 Super на базе графического процессора AD103 с 10240 ядрами CUDA, Nvidia RTX 4070 Ti Super с графическим процессором AD103 с 8448 ядрами CUDA и Nvidia RTX 4070 Super, оснащенную процессором AD103 или AD104 с 7168 ядрами CUDA. Если информация kopite7kimi верна, то эти платы будут потреблять 320 Вт, 285 Вт и 220 Вт соответственно. В результате только RTX 4070 Super получит повышение потребляемой мощности на 20 Вт.

 Учитывая, что продукты Nvidia серии RTX 40 Super, скорее всего, обеспечат заметный прирост производительности по сравнению с оригинальными моделями, сохранение энергопотребления станет главным достижением Nvidia.

 Повышение производительности при сохранении низкого энергопотребления является ключевой целью проектирования чипов. Производители и разработчики микрочипов, как правило, участвуют в непрерывном совершенствовании процессов (CPI), чтобы увеличить выход продукции и снизить отклонения в производительности за счет использования статистического управления процессом (SPC). Графические процессоры Nvidia AD103 и AD104 производятся уже более года. И Nvidia, и TSMC, вероятно, нашли несколько способов усовершенствовать технологию 4N от Nvidia, чтобы повысить производительность и снизить энергопотребление. Кроме того Nvidia также научилась лучше управлять питанием графического процессора, что позволило ей повысить производительность новых продуктов и сохранить энергопотребление.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 Стоит иметь в виду, что информация исходит из неофициального источника, поэтому относиться к ней необходимо с недоверием. Nvidia еще даже не подтвердила появление каких-либо видеокарт GeForce RTX 40 Super.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #видеокарты nvidia #rtx 4080 super #rtx 4070 super #rtx 4070 ti super
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый драйвер Intel для видеокарт Arc и Iris Xe повышает производительность в играх до 750%
GeForce RTX 40 Super будут иметь такое же энергопотребление как и существующая линейка
Драйвер AMD Adrenalin 23.11.1 поддерживает CoD MW III, содержит улучшения для ИИ, исправляет ошибки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
31
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
65
Экс генерал ВСУ выражает озабоченность по поводу приоритетов Зеленского и боевых потребностей армии
1
Первый российский широкофюзеляжный дальномагистральный самолёт Ил-96-400М поднялся в воздух
21
Первый тест Intel Core i7-14700HX — 20-ядерная конфигурация и частота до 5,5 ГГц
+
Tesla случайно продемонстрировала способность пикапа Cybertruck ездить боком
3
Экс-советник Кучмы: политика Зеленского может привести к гражданской войне на Украине
+
Казахстан распродает советские истребители, включая МиГ-29, МиГ-31 и Су-24 за 3,9 млн долларов
3
Россия и Китай создают фонд на 100 млрд для развития авиационной промышленности
12
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
48
OLED-телевизоры LG обеспечивают наилучшее качество изображения среди всех телевизионных технологий
5
Российская армия усиливает свои позиции на Украине: анализ польских обозревателей
+
Современный российский лайнер Ил-96-400М совершил первый полёт
+
Будущее мобильных технологий наступает со смартфоном Cubot P80
+
Браузер Chrome на iOS позволяет перенести адресную панель вниз
2
В драйверах NVIDIA появилась опция для задач с интенсивной нагрузкой на видеопамять
+
Погранкомитет Белоруссии: Киев сосредоточил 120 тысяч военных ВСУ на границе
1
Кто блокирует рускоязычные каналы о S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Технология GAA для производства 1,4-нм чипов поможет Samsung опередить конкурентов
2
Ближний Восток на грани военной катастрофы: растущее напряжение и возможные последствия
+

Популярные статьи

"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
8
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
32
Ядерная установка «Буревестник»: что известно о новейшей российской крылатой ракете
+
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
19
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
12
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
22
Портал 19FortyFive назвал Топ-5 "самые из самых" советских танков
19
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
11
Strv 103 – шведский танк, который удивил мир своими техническими решениями
1
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15

Сейчас обсуждают

devchidable
09:40
Ирлашка!
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Роман Самодуренко
09:38
надеюсь - ты в реале никому не собираешь подобные сборки... жесть... ну и - надеюсь, тут никто не бросится повторять твой вы*ер в реале
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Черный Плащ
09:38
Автор , видно курит что то не то, это не сборка а гавно, которое точно выкинуть сразу после этой самой сборки
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Lechii Lechii
09:36
У меня на gtx1660ti идёт). Хоть на минималках....Но идёт же и не фризит..
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
UzBas
09:35
Никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его (С) Кто Майе платит, тот её и танцует.
Президент Молдавии Санду объяснила закрытие шести телеканалов пропагандой
UzBas
09:31
Информационный шум из 404 все больше превращается в белый, малоинформативный.
Украина внесла работающую в РФ Nestle в список международных спонсоров конфликта
Priston
09:24
Учитывая источник этой новости, можно сказать, что это очередная лапша на уши народу.
Newsweek: "Бункерная" авиабомба ФАБ-1500 станет новой угрозой для сил ПВО украинской армии
Чaтo-Б0t
09:21
Романенко нарисовал лошадь (цэ).
Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
Даниил Лавкрафт
09:20
Беспроводная зарядка это тема. Взял мобилу, ходишь с ней по комнате - а она заряжается. Ведь так и есть, правда? Иначе какой был бы смысл её так называть? - А сейчас без шуток. Малополезная технологи...
Компания Belkin анонсировала новую станцию зарядки iPhone компактного размера
Бот_Пригожина_03081
09:15
Да уже идите к священной китайской горе - Кху Ям.
Ереван предложил Москве подписать соглашение, обходящее требования МУС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем