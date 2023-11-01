Об этом свидетельствуют первые тесты, проведенные ресурсом MyDrivers

Несмотря на ограничения со стороны США на передовые технологии, Китай с помощью чипов отечественного производства намерен бороться с этой ситуацией, а широко обсуждаемая линейка процессоров Loongson получает подтверждение своих возможностей.

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Спустя несколько месяцев после презентации процессора 3A6000 от компании Loongson, появились первые обзоры новинки, которые, по-видимому, подтверждают уровень производительности процессора. Китайский сайт MyDrivers протестировал процессор Loongson 3A6000, подтвердив, что чип может достичь сопоставимой производительности с процессором Intel Core трехлетней давности.

MyDrivers протестировал модель 3A6000 в синтетических тестах и обнаружил, что чип обеспечивает на 60 процентов большую производительность в одноядерных задачах и впечатляющий двукратный прирост производительности в многоядерных задачах по сравнению с предыдущим процессором 3A5000, который, к слову, в небольших количествах начал поставляться в нашу страну. Что касается Loongson 3A6000, то это четырехъядерный процессор, являющийся более эффективным, чем предыдущее поколение, с настоящей поддержкой многопоточности.

Loongson 3A6000 основан на новой архитектуре LoongArch, информации о которой очень мало, в основном основанной на RISC-архитектуре MIPS. MIPS была разработана в США, где сейчас заменен RISC-V. Однако Loongson продолжил совершенствовать архитектуру после получения официальных лицензий на ISA MIPS32 и MIPS64 в 2011 году. Предполагается, что архитектура LoongArch включает элементы как MIPS, так и RISC-V.

В августе Loongson заявила, что ее недавно разработанный чип способен достичь уровня производительности, сравнимого с процессорами Intel Core 10-го поколения, выпущенными в 2020 году. Тесты, проведенные MyDrivers, похоже, подтверждают официальные заявления компании, поскольку 3A6000 был всего на пять процентов медленнее, чем Core i3-10100F и на 10–15 процентов медленнее, чем Ryzen 3 3100 в однопоточных и многопоточных рабочих нагрузках.

Ресурс MyDrivers также провел дополнительные тесты. В UnixBench 3A6000 был на два процента медленнее, чем Core i3-10100F, и на восемь процентов медленнее, чем Ryzen 3 3100 в одноядерных тестах, а в многоядерных нагрузках он был на 8 и 11 процентов медленнее. Если результаты окажутся точными, это подтвердит, что технология ЦП Loongson действительно развивается и совершенствуется гораздо быстрее, чем ожидалось.

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Хотя четырехъядерный чип Loongson 3A6000, возможно, еще не превзошел процессоры Comet Lake и Zen 3 с точки зрения производительности, Loongson находится на правильном пути к успеху. Это особенно верно, если инженерам удастся добиться значительно более высоких тактовых частот за счет архитектуры LoongArch, поскольку чип 3A6000 в настоящее время работает на максимальной частоте 2,5 ГГц.