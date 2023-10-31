Грядущий флагман компании получит чипсет Dimensity 9300 и выйдет в продажу в Китае 17 ноября

Vivo готовится выпустить свою новую флагманскую серию смартфонов Vivo X100. Рекламная кампания этой серии уже ведется, а дизайн Vivo X100 Pro был представлен сегодня менеджером по продукции Vivo Ханом Босяо.

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Устройство может похвастаться характерной задней панелью из синего волнистого стекла и модулем камеры напоминающим солнце, луну и звезды на фоне звездного неба. Этот дизайн получил широкое признание, многие считают его самым красивым флагманским смартфоном года.

Одним из значительных обновлений Vivo X100 Pro является камера с более крупным и центрально расположенным модулем со специальным покрытием линз и логотипом Zeiss. Сообщается, что смартфон обладает впечатляющими характеристиками камеры, включая 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Sony IMX663 и 64-мегапиксельный перископный телеобъектив от OmniVision. Что касается времени автономной работы, ожидается, что устройство будет оснащено батареей емкостью 5400 мАч, поддерживающей как проводную, так и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Согласно предыдущей утечке Digital Chat Station, Vivo планирует выпустить Vivo X100 и X100 Pro в трех цветовых вариантах: оранжевом, белом и синим. Белая и синяя версии оснащены стеклянной задней панелью, а оранжевая версия имеет заднюю часть из искусственной кожи. Кроме того просочившиеся постеры с изображениями предполагают существование черного варианта с кожаной задней панелью.

Обычная модель Vivo X100 привлекла внимание своими результатами тестов AnTuTu, демонстрирующими процессор Dimensity 9300, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и хранилище UFS 4.0 емкостью 1 ТБ. Ожидается также, что смартфон будет оснащен дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

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Vivo уже начала принимать предварительные заказы на серию X100, которая ненадолго появилась на JD.com. Стартовая цена версии в конфигурации 12 ГБ и 256 ГБ установлена на уровне 3999 юаней (546 долларов), что является конкурентоспособной ценой. На данный момент предварительный заказ временно отключен и необходимо дождаться официального релиза, который состоится 17 ноября в Китае.