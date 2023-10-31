Всего будет возможность выбрать из четырех конфигураций с Core i9-12900H и Core i9-12700H, а также видеокартами RTX 3060M, RTX 3070M и RTX 3080M

Компания AceMagic представила новую линейку мини-ПК, предназначенную для геймеров, которым не нужны большие настольные ПК. Это не первая система малого форм-фактора, разработанная компанией для геймеров.

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Мини-ПК Tank 03 оснащены переключателем режимов, который позволяет пользователям переключаться между высокопроизводительным режимом с более громким профилем работы вентилятора для игр и тихим режимом ПК для повседневной работы. Кроме того Tank 03 также включает дискретный графический процессор.

Интересно, что этот игровой куб будет оснащен процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake), хотя уже анонсированы чипы 14-го поколения для настольных и мобильных ПК. Система может быть оснащена процессором Core i9-12900H с 6 производительными ядрами и 8 энергоэффективными ядрами, что в сумме дает 14 ядер с максимальной тактовой частотой 5 ГГц. В качестве альтернативы пользователи могут выбрать процессор Core i7-12700H, который предлагает идентичные характеристики, за исключением немного меньшей тактовой частоты — 4,7 ГГц. Обе модели процессоров вполне подходят для игр, учитывая, что они и по сей день широко используются во многих игровых ноутбуках.

Геймеры смогут выбирать из трех различных вариантов графического процессора: RTX 3060, RTX 3070 или RTX 3080. Стоит отметить, что эти графические процессоры представляют собой варианты для ноутбуков, что означает немного меньшую графическую мощность (TGP), тактовую частоту и характеристики памяти по сравнению с их настольными аналогами.

Варианты AceMagic Tank 03:

Intel Core i9-12900H/RTX 3080/32 ГБ ОЗУ (2 x 16 ГБ)/твердотельный накопитель 1 ТБ;

Intel Core i7-12700H/RTX 3070/32 ГБ ОЗУ (2 x 16 ГБ)/твердотельный накопитель 1 ТБ;

Intel Core i7-12700H/RTX 3060/32 ГБ ОЗУ (2 x 16 ГБ)/твердотельный накопитель 1 ТБ;

Intel Core i7-12700H/RTX 3060/16 ГБ ОЗУ (1 x 16 ГБ)/твердотельный накопитель 1 ТБ.

Эта компактная система имеет размеры всего 16,7 x 16,7 x 1,61 см, но в ней можно разместить семь тепловых трубок для процессора мощностью 45 Вт и графического процессора мощностью 120 Вт. В то время как многие мини-ПК на чипах Alder Lake обычно используют память DDR4, Tank 03 получил память DDR5, хотя и с ограничением скорости в 4800 МТ/с. Объем памяти системы может достигать 64 ГБ, но самый мощный вариант, доступный для покупки, будет иметь 32 ГБ.

Устройство имеет порт Thunderbolt 4, а также шесть портов USB 3.2 Type-A, два порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и другие. Есть даже слот для SD-карты и аудиоразъем на передней панели.

Согласно сообщению Liliputing, компания рассматривает возможность добавления к этому устройству небольшого дисплея, который предположительно будет расположен там, где находится ручка переключения режимов. Этот дисплей будет предлагаться пользователям в качестве отдельного дополнительного аксессуара. Стоит отметить, что он может быть недоступен при первоначальном запуске компьютера. Однако, если компания успешно реализует эту функцию, то может действительно стать уникальным дополнением к мини-ПК.

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В настоящее время компания AceMagic не раскрыла никаких подробностей относительно цены или даты выпуска Tank 03.