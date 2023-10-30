Устройство имеет ряд функций для контроля за местоположением ребенка и помогает в учебе

Xiaomi представила в Китае детские часы-телефон MiTu U1 Pro. Умные часы обладают рядом функций, включая поддержку сетей 4G, позволяющую отправлять сообщения семье и друзьям, а также совершать видео или голосовые звонки через WeChat и QQ. Xiaomi предлагает родителям использовать носимое устройство для обеспечения безопасности своих детей с помощью GPS-слежения, запуская оповещения на смартфоне, когда они приходят домой, в школу или входят в зону, которую родители считают опасной.

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Умные часы U1 Pro оснащены различными образовательными функциями, в том числе голосовым помощником одноклассника Xiao AI и обучающим приложением по таким предметам, как китайский язык, математика и английский язык. Ребенок может использовать носимое устройство для совершения бесконтактных платежей через WeChat или Alipay, при этом родители смогут установить дневной лимит расходов. Другие функции включают мониторинг активности с помощью различных спортивных режимов, календарь, фонарик и инструмент экстренной помощи SOS.

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Часы имеют 4 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 950 мАч, но Xiaomi не указывает среднее время использования на одном заряде. Носимое устройство имеет желтый корпус и ремешок и водонепроницаемо на глубине до 20 м. Детские часы для телефона Xiaomi MiTu U1 Pro будут продаваться в Китае по цене 999 юаней (около 137 долларов). Пока неясно, появится ли данный гаджет на других рынках и когда.