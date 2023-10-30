Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Xiaomi выпустила новые умные часы U1 Pro для детей с видеозвонками и GPS
Устройство имеет ряд функций для контроля за местоположением ребенка и помогает в учебе

реклама

 Xiaomi представила в Китае детские часы-телефон MiTu U1 Pro. Умные часы обладают рядом функций, включая поддержку сетей 4G, позволяющую отправлять сообщения семье и друзьям, а также совершать видео или голосовые звонки через WeChat и QQ. Xiaomi предлагает родителям использовать носимое устройство для обеспечения безопасности своих детей с помощью GPS-слежения, запуская оповещения на смартфоне, когда они приходят домой, в школу или входят в зону, которую родители считают опасной.

реклама

 Умные часы U1 Pro оснащены различными образовательными функциями, в том числе голосовым помощником одноклассника Xiao AI и обучающим приложением по таким предметам, как китайский язык, математика и английский язык. Ребенок может использовать носимое устройство для совершения бесконтактных платежей через WeChat или Alipay, при этом родители смогут установить дневной лимит расходов. Другие функции включают мониторинг активности с помощью различных спортивных режимов, календарь, фонарик и инструмент экстренной помощи SOS.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 Часы имеют 4 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 950 мАч, но Xiaomi не указывает среднее время использования на одном заряде. Носимое устройство имеет желтый корпус и ремешок и водонепроницаемо на глубине до 20 м. Детские часы для телефона Xiaomi MiTu U1 Pro будут продаваться в Китае по цене 999 юаней (около 137 долларов). Пока неясно, появится ли данный гаджет на других рынках и когда.

#xiaomi #умные часы #умные часы xiaomi
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Компания Amazfit выпустила новые умные часы Amazfit Active и Active Edge
Блогер показал впечатляющие снимки Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro без обработки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
1
В России создали технологию, позволяющую одновременно контролировать до 500 000 дронов
1
Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
10
Blue Origin представила макет прототипа лунного корабля Blue Moon
+
Stars and Stripes: идущий к Израилю авианосец США заметили в Средиземном море
2
В современных играх бюджетная Radeon RX 6400 начинает обходить GeForce GTX 1080 Ti более, чем на 70%
21
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
5
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
3
ОДК-Климов (Ростех) изготовит двигатели ВК-650В для испытаний Ansat
+
19fortyfive: ВСУ оказались в тупике разочарований и больших потерь, но ещё имеют надежду на прорыв
+
Ещё один авианосец США вошел в Средиземное море и направляется к берегам Израиля
+
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
1
Окончательные характеристики камеры Galaxy S24 Ultra демонстрируют изменения, внесенные Samsung
2
GTA 6 получит инновационную систему анимаций, затрагивающую весь игровой мир, в том числе NPC
1
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
16
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две БМП Bradley на запорожском направлении
+
ЧВК Вагнер теперь официально является частью Росгвардии
4
Radeon RX 6600 XT — лидер среди новых видеокарт по соотношению цена / производительность
9

Популярные статьи

Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
8
Учимся выводить деньги с кошелька Steam
6
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
22
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
74
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
22
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
145
О прообразе американского самолёта-разведчика SR-71, спроектированный в СССР
3
Аномальная жара, вызванная глобальным потеплением, сделает Землю слишком жаркой для человека
16
Мои впечатления от посещения Fan Fest 23
9

Сейчас обсуждают

Сергей Останин
20:26
А потом узнать про браузер kiwi в комментах :-)
Представлена инновационная материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790 White с необычным дизайном
Иван Горыныч
20:26
У арабов Газы нет даже танков.
Израильские танки перерезали ключевую дорогу Салах ад-Дин в секторе Газа
Алексей Васильев
20:25
Жалко, видео не могу прикрепить... Боже, какие клоуны... Вы в тикток посмотрите фестивали беспилотников в Китае! Какие фигуры они в воздухе рисуют, а дракон, вообще фантастика, и там не менее 800 бес...
В России создали технологию, позволяющую одновременно контролировать до 500 000 дронов
Иван Горыныч
20:24
Ростов за два дня.5🤣🤣🤣
Американское издание расположило Россию на первом месте в рейтинге сильнейших вооружённых сил
Иван Горыныч
20:23
Помнится 1 марта 2014, СФ РФ по просьбе Путина и под аплодисменты принял решение 347!!!😃😃😃 на ввод российских войск на территорию Украины, отжали Крым и 8 лет говнецом на Донбассе или кто-то ещё не...
Глава МО Шойгу: Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине
Китя.
20:22
В РФ потерь в 8 раз меньше. Многие Украинцы переходят и воюют уже за РФ.
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Иван Горыныч
20:21
Внебрачная жена с ребенком из баскетбола это факт 🤣🤣🤣
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
Umid Xaydarov
20:16
вежливый что с лицом? "Каналы, призывающие к насилию, будут заблокированы. Павел Дуров пообещал заблокировать канал "Утро Дагестана", призывающий к массовым беспорядкам, а также все подобные каналы...
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Иван Горыныч
20:16
Сегодня 85$ территории Украины контролируют ВС у
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Иван Горыныч
20:12
Может под шумок надрать зад амерам, отжать Аляску
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем