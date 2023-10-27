Это однако никаких характеристик карты не раскрывает

В последние несколько недель растет число спекуляций по поводу линейки NVIDIA RTX 40 SUPER. NVIDIA вроде бы что-то готовит, но точное количество и сроки выпуска новых карт пока неясны. Однако на общедоступных веб-сайтах появились некоторые сведения о новых картах, что может указывать на их скорый анонс.

Разработчик HWiNFO не раскрыл источник этого обновления. Однако известно, что некоторые компании, производящие программное обеспечение для мониторинга, собирают анонимные данные, которые впоследствии используются для поддержки нового оборудования. Это обновление может быть связано с недавно обнаруженным идентификатором устройства в общедоступном репозитории, что может дать разработчикам HWiNFO предварительное представление о том, какой идентификатор соответствует этой модели. Однако ни репозиторий PCI ID, ни HWiNFO не подтверждают, что это окончательный идентификатор. На самом деле о поддержке нет никаких упоминаний, просто она была добавлена в ПО.

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Это не означает, что имя и характеристики карты уже определены. Напротив, даже самые надежные источники имеют разные мнения по поводу характеристик. Однако очевидно, что NVIDIA работает над чем-то новым в данный момент.

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Слухи о RTX 4080 SUPER предполагают, что карта может иметь графический процессор AD102 или AD103, но только один источник упомянул первый вариант. Кажется более вероятным, что карта будет иметь полные характеристики GPU AD103 и более быструю память в качестве обновления. Однако не следует ожидать появления этой модели ранее начала 2024 года.