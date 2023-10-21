На этот раз источником утечки стали компании NZXT и Gigabyte

Напомню, что Intel «случайно» раскрыла полную линейку процессоров серии Core 14-го поколения еще до официального выпуска. Ранее на этой неделе компания анонсировала и представила линейку Core серии K мощностью 125 Вт с разблокированным множителем. Однако ожидается, что модели с более низким TDP и заблокированными возможностями разгона будут доступны не раньше следующего года.

Ранее Intel публиковала список этих процессоров на своем веб-сайте PCN (уведомление об изменении продукта), но этот список включал только названия моделей и коды продуктов без дополнительных подробностей. Gigabyte и NZXT пришли на помощь пользователям, показав один и тот же список процессоров с указанием их базовых частот и размеров кэша.

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Перечисленные спецификации в основном совпадают между источниками, включая базовую частоту, размера кэша, TDP и версии чипа. Списки подтверждают, что Core i5-14400 действительно будет запущен с кристаллами C0 и B0, хотя в одном из списков указан только чип со степингом C0. В большинстве других моделей будет использоваться кристалл B0, а в процессорах Core i5-14500/14400 и более низких моделей также будет использоваться кристалл C0. Между этими двумя списками также есть некоторые незначительные различия, например, Core i5-14500T указан с B0 в одном и C0 в другом.

Intel еще официально не подтвердила существование процессора Core i9-14900KS с тактовой частотой 6,2 ГГц, поскольку ни сама компания, ни какой-либо производитель материнских плат до сих пор не указали этот чип. Однако эти специальные модели процессоров обычно соответствуют схеме выпуска Intel и, как ожидается, будут выпущены в конце первого квартала, поэтому они, возможно, отсутствуют в обоих списках.

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В общей сложности полная линейка процессоров Core 14-го поколения теперь включает 24 различные модели, шесть из которых относятся к K-серии. Остальные модели часто становятся популярными среди геймеров с ограниченным бюджетом, сборщиков систем и тех, кому не нужен разгон. Существуют также модели мощностью 35 Вт(Core-T), которые обычно встречаются в мини-ПК, системах «все в одном» (AIO) и встраиваемых системах.