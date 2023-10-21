Новинка будет стоить 2000 долларов и продаваться только в Китае

Maxsun не является именитым производителем дорогих видеокарт. Тем не менее компания, безусловно, стремится к этому поскольку она представила весьма многообещающую карту GeForce RTX 4090 с рекомендованной ценой в 1999 долларов, что является значительной наценкой по сравнению с GeForce RTX 4090 от Nvidia, которая имеет рекомендованную розничную цену 1599 долларов.

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Видеокарта Maxsun GeForce RTX 4090 MegaGamer OC 24 ГБ основана на графическом процессоре Nvidia AD102 с 16384 ядрами CUDA, работающими на частоте до 2580 МГц, что представляет собой умеренный разгон на 2,4% по сравнению с рекомендованной тактовой частотой. При этом скорость памяти карты осталась нетронутой, поэтому пропускная способность составляет 21 ГТ/с.

Максимальное увеличение тактовой частоты графического процессора на 2,4%, конечно является очень скромным увеличением, но похоже, что основным преимуществом видеокарты является не ее заводской разгон, а, скорее, ее разгонный потенциал. Чтобы максимизировать возможности своей видеокарты, Maxsun использует изготовленные по индивидуальному заказу печатные платы с усовершенствованным модулем регулирования напряжения (VRM). Кроме того компания оснастила видеокарту GeForce RTX 4090 MegaGamer OC 24 ГБ интересной системой охлаждения с пятью вентиляторами: тремя спереди и двумя крошечными сверху.

Хотя пять вентиляторов улучшают охлаждение, неясно, насколько громкими являются эти два маленьких карлсона. Обычно небольшие вентиляторы высокого давления производят много шума, но пока нет данных об уровне шума видеокарты GeForce RTX 4090 MegaGamer OC 24 ГБ, поэтому можно только строить предположения.

Что касается выходов на дисплей, то конфигурация GeForce RTX 4090 MegaGamer OC 24 ГБ довольно типична: она имеет три порта DisplayPort и один HDMI.

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Будучи китайской компанией, Maxsun не скрывает, что ее GeForce RTX 4090 MegaGamer OC не будет доступна по всему миру. Фактически, учитывая, что Nvidia должна получить экспортную лицензию от правительства США для поставок GeForce RTX 4090 китайской компании, есть опасения по поводу того, будет ли продукт вообще широко доступен даже на отечественном для неё рынке.