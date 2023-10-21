Nvidia якобы хочет этого из-за наличия специального чипа и поддержки DLSS 3.5

Два инсайдера недавно обсуждали консоль Nintendo Switch 2, причем оба источника сосредоточились на ожидаемом вкладе Nvidia в грядущее портативное игровое устройство. Оригинальная консоль Nintendo Switch работает на базе процессора Nvidia Tegra X1, который позже был обновлен до версии X1+ для модели 2019 года. Широко распространено мнение, что Nvidia также будет поставлять специальный чип для Switch 2, причем вероятным претендентом в настоящее время является чип Tegra T239 «Drake». Учитывая, что Nvidia обеспечивает жизненно важную работу процессора и графического процессора для консоли следующего поколения и, очевидно, предоставляет ей некоторые из своих современных передовых игровых технологий, неудивительно, что название компании будет занимать видное место на консоли или упаковке.

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По словам Нэша Уидла Nvidia хочет быть «частью презентации» Nintendo Switch 2 и «даже чтобы бренд Nvidia появился на коробке». Это вполне правдоподобно, поскольку Nintendo раньше разрешала небольшую рекламу наклеек ATI на таких консолях, как GameCube. Рекламировать Nvidia можно либо с помощью наклейки «Graphics by», либо с помощью упоминания на этикетке консоли.

Другой, более именитый источник, Nate the Hate полагает, что технология DLSS 3.5 от Nvidia будет в этом списке. Тем не менее похоже, что он не может быть полностью использован, поскольку Nintendo Switch 2 пользуется преимуществами улучшения эффектов трассировки лучей в играх, но, возможно, не поддерживает технологию генерации кадров. Несмотря на это, считается, что Switch следующего поколения сможет конкурировать по графической производительности с PlayStation 5 от Sony и Xbox Series X/S от Microsoft в некоторых оптимизированных играх.

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