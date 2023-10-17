Такую возможность принес новый графический драйвер, который Nvidia представила сегодня

Сегодня компания Nvidia выпустила новую версию графического драйвера Game Ready GeForce под номером 545.84, внеся полезное обновление для пользователей графических процессоров серии RTX 20 в виде поддержки Video Super Resolution (VSR). Помимо расширения поддержки семейства GeForce, новый драйвер также обеспечивает поддержку генерации кадров на основе DLSS 3 для Naraka: Bladepoint и уже выпущенного Warhammer: Vermintide 2.

Изюминкой этого драйвера с точки зрения полезности для большинства пользователей, является поддержка Nvidia VSR. Технология, направленная на улучшение качества изображения потокового видео, теперь работает и с более старым контентом с более низким разрешением простым нажатием переключателя драйвера.

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Хотя это и не связано напрямую с анонсом TensorRT, который отвечает примерно за 70% ускорение рабочих нагрузок, связанных с искусственным интеллектом, добавленная поддержка повышения качества видео на основе искусственного интеллекта показывает, что Nvidia по-прежнему находит все больше применений для ИИ и своих тензорных ядер.

Новая технология VSR 1.5 обеспечивает еще большее улучшение четкости и разрешения, а также расширяет поддержку пользователей серии RTX 20. Она также улучшит качество видео, которое не требует масштабирования, то есть, если пользователь смотрит видео 1080p на мониторе 1080p или даже контент 4K на мониторе 4K. Технология настолько хороша, что Microsoft встроила ее прямо в браузер Edge.

Эксклюзивная поддержка DLSS 3 серии RTX 40 может оказаться неэффективной для игроков Nvidia, учитывая меньшее количество видеокарт, поддерживающих эту технологию, но технология генерации кадров на основе искусственного интеллекта продолжает расширяться. И Naraka: Bladepoint, и Warhammer: Vermintide 2 добавят поддержку Frame Generation к 19 октября, то есть всего через два дня. Обе игры уже поддерживают как DLSS, так и технологию Nvidia Reflex, снижающую задержки, поэтому добавление DLSS 3 должно быть относительно простым.

Кроме того, Slender: The Arrival’s 10th Anniversary Edition также получит поддержку DLSS 3, что принесет ожидаемый средний прирост производительности в 2,8 раз в режиме 4K.

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Также новый драйвер принес поддержку DLSS 2 для нескольких новых игр, включая Land of the Vikings, AirportSim и Hot Wheels Unleashed 2. Nvidia утверждает, что около 90% пользователей видеокарт Nvidia в Steam играют в Counter Strike 2 с включенной функцией Reflex, демонстрируя, насколько важна эта технология.