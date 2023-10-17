На данный момент для покупки будут доступны модели серии "K", поддерживающие разгон

Сегодня Intel официально представила процессоры для настольных ПК 14-го поколения под кодовым названием Raptor Lake Refresh. Эти процессоры обеспечивают плавный путь обновления для пользователей процессоров 12-го и 13-го поколения, сохраняя совместимость с разъемом LGA 1700. Они также станут последними для платформы LGA1700.

Флагманом является процессор Intel Core i9-14900K с 24 ядрами и 32 потоками, устанавливающий новый эталон производительности в линейке. Он основан на гибридной архитектуре Intel, которая сочетает в себе 8 производительных ядер и 16 энергоэффективных ядер, что представляет собой наибольшее количество ядер, доступное в этом поколении. Хотя количество ядер не превышает количество ядер процессоров 13-го поколения, особенностью новинки является тактовая частота 6 ГГц, что на 200 МГц лучше, чем у предшественника. Спецификации совпадают с Core i9-13900KS, который был дорогим специальным чипом для оверклокеров.

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Ниже можно посмотреть стоимость процессоров нового поколения, которые первыми появятся в продаже:

Intel Core i9-14900K: Newegg (599 долларов), Amazon (599 долларов);

Intel Core i9-14900KF: Newegg (574 доллара), Amazon (574 доллара);

Intel Core i7-14700K: Newegg (419 долларов), Amazon (419 долларов);

Intel Core i7-14700KF: Newegg (394 доллара), Amazon (394 доллара);

Intel Core i5-14600K: Newegg (329 долларов), Amazon (329 долларов);

Intel Core i5-14600KF: Newegg (304 доллара), Amazon (304 доллара).

В то время как Core i9-14900K и Core i5-14600K представляют собой обновление, в первую очередь с увеличенной тактовой частотой, Core i7-14700K выделяется увеличенным количеством ядер, теперь их число достигает 20. Этот чип сочетает в себе 8 производительных ядер и 12 энергоэффективных ядер, получив таким образом конфигурацию, ранее встречавшуюся в серии мобильных устройств Core-HX 13-го поколения.

Примечательно, что Core i7-14700K также может похвастаться более высокой тактовой частотой 5,6 ГГц, что на 200 МГц лучше, чем у его предшественника. Решение Intel не акцентировать внимание на этом процессоре в своих комплектах для обзора привело к тому, что большинство СМИ получили Core i9-14900K и Core i5-14600K для тестирования. Однако нескольким обозревателям всё-таки удалось получить модель Core i7 для оценки.

Серия процессоров уже доступна, хотя цены могут оказаться немного выше, чем первоначально указывали на слайдах Intel. Причина этого проста - RCP (рекомендуемая потребительская цена) Intel обычно рассчитана на оптовые партии от 1000 единиц, что позволяет корректировать цену. В настоящее время можно найти процессоры 14-го поколения по базовой цене 304 доллара за core i5-14600KF, а флагманская модель Core i9-14900K предлагается по цене 599 долларов.

Кроме того в январе Intel собирается выпустить оставшиеся модели серии с номинальной мощностью 65 Вт и ниже.