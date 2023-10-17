Грядущая новинка среднего уровня будет иметь мощность до 65 Вт и значительно предшественника в лице Core i5-13400

Intel готовится снять эмбарго на обзоры своей серии процессоров Core 14-го поколения с TDP 125 Вт всего через несколько часов. Это первый выпуск серии, за которым, возможно, в начале следующего года последуют модели мощностью 65 Вт и ниже. В новой линейке процессор Core i5-14400 представляет собой весьма востребованную модель среднего класса.

На этапе оценки было подтверждено, что существует два варианта этого процессора, в которых используются степинги C0 или B0. Хотя эти чипы не имели существенных различий, стоит отметить, что в C0 использовался более старый кристалл топовой модели Alder Lake с 8 P-ядрами и 8 E-ядрами, в которой 2 P-ядра и половина E-ядер отключены.

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Вариант, появившийся сегодня на Geekbench, остается неизвестным, но это новый тест, проведенный на материнской плате Colorful B760 Mini-ITX Frozen. Это говорит о том, что данные процессоры в настоящее время находятся на этапе тестирования у партнеров и, возможно, представляют собой один из первых квалификационных образцов (QS) или даже розничные образцы, находящиеся на стадии оценки.

Процессор имеет в общей сложности 10 ядер (6 P-ядер и 4 E-ядра), обеспечивая в общей сложности 16 потоков благодаря технологии Hyper-Threading. Сообщается, что процессор имеет базовую тактовую частоту 2,5 ГГц с возможностью повышения до 4,7 ГГц.

Набрав 2464 балла в одноядерных и 13373 балла в многоядерных тестах Geekbench, очевидно, что этот процессор превосходит своих предшественников, таких как Core i5-13400, который имеет ту же конфигурацию ядер, но на 100 МГц меньшую частоту. Судя по официальным данным тестов, новая модель примерно на 8,5% быстрее в одноядерном режиме и на 28% быстрее в многоядерном по сравнению с Core i5-13400. Относительно высокий результат в многоядерном режиме показывает реальную работу над ядрами, поскольку простое увеличение тактовой частоты на 100 МГц обычно не приводит к такому значительному улучшению производительности.

Кроме того Core i5-14400 обгоняет Core i5-13490F, специальную версию, предназначенную для китайского рынка, с тактовой частотой до 4,8 ГГц. Эта модель по-прежнему демонстрирует превосходную одноядерную производительность при тестировании на той же платформе, включая ту же материнскую плату.

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Выпуск Core i5-14400 и других процессоров мощностью 65 Вт для настольных ПК в начале 2024 года означает завершение как разработки чипов для платформы LGA1700, так и существующего их наименования. Следующие процессоры компании Intel под названием Arrow Lake дебютируют вместе с платформой LGA1851 к концу следующего года.