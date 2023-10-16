Всего на данный момент доступно две карты: RTX 4060 Ti и RTX 4070

Японский производитель ПК Syncom представил две новые видеокарты серии RTX 40 с системой охлаждения от Noctua: RTX 4070 и RTX 4060 Ti. Новые видеокарты оснащены вентиляторами Noctua NF-A12x25 и NF-A9x14, обеспечивающими превосходное охлаждение при тихой работе.

В отличие от других видеокарт на базе кулеров Noctua, которые уже представлены в таких видеокартах, как Asus RTX 3080, 3070 и RTX 4080 Noctua Edition, Syncom сотрудничает с двумя производителями, включая Noctua, для создания этих новых видеокарт. Хотя Noctua отвечает за производство вентиляторов, Syncom в партнерстве с Nago Industry изготовила специальные корпуса вентиляторов, которые сочетают мощные вентиляторы Noctua с радиатором.

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Конечным результатом является более разнообразный по цвету и более дешевый дизайн, который отличается от полностью коричневой окраски, используемой Asus на своих графических картах. Единственные части графических процессоров Syncom, которые имеют коричневый цвет — это сами вентиляторы Noctua, а рамки вентиляторов от Nagao Industry окрашены в черный цвет. Это будет долгожданным изменением для некоторых пользователей, которым полностью коричневая тема не нравится.

Еще одним преимуществом корпусов вентиляторов Nagao является их конструкция. Кожухи полностью изготовлены из металла, что является отходом от традиционных пластиковых корпусов, применяемых во всех современных видеокартах, используемых для снижения веса и стоимости видеокарты.

Что касается самих графических ускорителей, то Syncom RTX 4070 Noctua представляет собой карту толщиной 3,5 слота с двумя высокопроизводительными 120-мм вентиляторами Noctua NF-A12x25 LS-PWM. По данным Syncom, эти вентиляторы позволяют карте достигать уровня шума всего 37,1 дБ под нагрузкой, одновременно обеспечивая температуру ниже 60°C. Карта поставляется с одним 8-контактным разъемом дополнительного питания.

Видеокарта RTX 4060 Ti — гораздо более компактная версия с толщиной 2,2 слота. Чтобы добиться толщины, близкой к двум слотам, Syncom использовала низкопрофильные вентиляторы Noctua NF-A9x14 диаметром 92 мм. Несмотря на то, что максимальная скорость вращения вентилятора в два раза выше, чем у NF-A12x25, то есть 2200 об/мин, Symcom сообщает, что ее RTX 4060 Ti создает максимальный шум на уровне 39,4 дБ под нагрузкой при средней температуре графического процессора всего 59,6°C.

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Стоимость и дата выхода новинок пака остаются неизвестными. Также неясно, будут ли новые карты широко доступны за пределами Японии.