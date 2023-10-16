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NVIDIA повысила цену GeForce RTX 4090 Founders Edition на 30 евро
Интересно, что за предыдущий год её стоимость только постепенно снижалась

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 Компания NVIDIA объявила новую цену на свою флагманскую видеокарту RTX 4090. В то время как модели от RTX 4060 до RTX 4080, похоже, сохраняют свою первоначальную рекомендуемую розничную стоимость, изменяясь в пределах 10 евро, но цена RTX 4090 за последний год уже несколько раз поменялась. Стоит сказать, что флагманская модель на прошедшей неделе отметила свою годовщину. Она стала первой настольной картой в линейке RTX 40, вышедшей в продажу 12 октября прошлого года.

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 В то время обменный курс евро/доллар США был неблагоприятным для европейских покупателей, что приводило к увеличению стоимости из-за сильного доллара. NVIDIA оперативно корректировала цены, когда обменные курсы колебались в течение всего прошлого года. Теперь, похоже, NVIDIA посчитала необходимым несколько скорректировать стоимость в сторону увеличения.

 Ниже можно ознакомиться с динамикой стоимости GeForce RTX 4090 Founders Edition в Германии:

1949 евро в октябре 2022 года;

1859 евро в феврале 2023 года;

1819 евро в марте 2023 года;

1769 евро в мае 2023 года;

1799 евро в октябре 2023 года.

 Хотя карта остается более доступной, чем исходная рекомендованная розничная цена, нельзя отрицать, что за последние несколько месяцев она стала дороже. Учитывая продолжающиеся слухи о потенциальных обновлениях линейки NVIDIA на рынке high-end, можно ожидать, что на этом этапе RTX 40 станет дешевле, а не дороже.

 К счастью, остальная часть линейки RTX 40 осталась нетронутой. Конкуренция со стороны новых графических карт Radeon и Intel эффективно предотвращает значительные изменения цен в сегментах высокого и среднего уровня.

 Как и в случае с предыдущей корректировкой цен, важно подчеркнуть, что это относится исключительно к модели Founders Edition. Версии RTX 4090 от партнеров Nvidia, таких как Gainward, доступны по цене всего 1659 евро, что делает их значительно более доступными.

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Источник: videocardz.com
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