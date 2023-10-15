Это не только самая дешевая карта Arc A770, но и самая уникальная в плане системы охлаждения

Видеокарта Predator BiFrost от Acer изначально была первой кастомной моделью Arc A770 с объемом памяти 16 ГБ. После официального прекращения выпуска карт Intel Limited Edition она осталась единственной моделью такого типа на рынке. Тем не менее другие компании впоследствии представили аналогичные ускорители, хотя и не всегда по самым конкурентоспособным ценам.

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Цены на A770 Predator часто корректировались различными розничными продавцами. В последние месяцы наблюдалось снижение цены до 339 и даже до 282 долларов. Однако с появлением таких альтернатив, как Arc A580 12 ГБ, AMD RX 7800 XT и NVIDIA RTX 4060 Ti 16 ГБ, у потребителей появилось больше выбора среди графических процессоров с большим объемом памяти. Acer обратила на это внимание и теперь устанавливает новую цену на эту модель, которая действует у двух крупных розничных продавцов США.

Игрокам, которым нужен большой объем памяти, следует обратить внимание на эту возможность. Видеокарта Arc A770 хоть и не самая быстрая с точки зрения игровой производительности, но отлично показывает себя в кодировании видео. Такой большой объем видеопамяти можно эффективно использовать для решения ряда творческих задач, таких как генеративный искусственный интеллект или редактирование видео в высоком разрешении.

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В настоящее время Newegg предлагает Acer A770 Predator BiFrost по цене 259 долларов США, что означает самую низкую цену за всю историю этой конкретной модели и самый экономичный вариант Arc A770 из доступных. Она может похвастаться полноценным графическим процессором ACM-G10 с 32 ядрами Xe и объемом памяти 16 ГБ.