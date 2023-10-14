На данный момент эти мощные игровые системы приобрести уже нельзя

Skytech и CLX, производители готовых систем, готовятся к предстоящему выпуску процессоров Raptor Lake Refresh на следующей неделе. А Newegg недавно показал два похожих компьютера, которые впоследствии были сняты с продажи.

Система CLX может похвастаться мощным 24-ядерным процессором Intel i9-14900K в сочетании с 128 ГБ памяти DDR5, твердотельным накопителем емкостью 2 ТБ, необычно большим жестким диском емкостью 6 ТБ и видеокартой RTX 4090. Согласно списку Newegg, эта впечатляющая система стоит 6999 долларов. Кроме того компьютер предлагает интригующую виниловую наклейку на боковом стекле, напоминающую брызги крови, хотя есть возможность выбрать версию без неё.

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В свою очередь система Skytech имеет много общего с системой CLX, включая процессор Core i9-14900K и видеокарту RTX 4090. Однако она отличается в нескольких ключевых аспектах: в ней отсутствует жесткий диск емкостью 6 ТБ, а объем памяти DDR5 вдвое меньше. Кроме того, эта система Skytech включает в себя клавиатуру и мышь и продается по более доступной цене — 3899 долларов.

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Ожидается, что оба эти персональных компьютера снова станут доступны через три дня, когда будет снято официальное эмбарго на предварительные заказы новых процессоров. Напомню, что Core i9-14900K является самым быстрым процессором в будущей линейке процессоров с 24 ядрами и турбо-частотой 6,0 ГГц. Новые процессоры станут последними представителями платформы LGA1700, поскольку в следующем году Intel планирует перейти на платформу LGA1851.